COME FINIRA' - DAGONEWS: SE CI SARÀ LA CRISI DI GOVERNO, SARÀ CONTE A DOVERLA DICHIARARE, PER SALVARE LA VERGINITÀ DEI DUE VICEPREMIER. SARÀ LUI A CONDURRE LE TRATTATIVE PER IL POSTO DI COMMISSARIO IN EUROPA, E CON TRIA PER LA PROCEDURA D'INFRAZIONE. SE I RISULTATI SARANNO DELUDENTI TOCCHERÀ ALL'"AVVOCATO DEL POPOLO" GETTARE LA SPUGNA A TEMPO SCADUTO PER LE ELEZIONI A SETTEMBRE. COSÌ DA METTERE UN TECNICO A PALAZZO CHIGI (SALVATORE ROSSI?) PER FARE LA FINANZIARIA E LE ELEZIONI IN PRIMAVERA. E PERMETTERE A SALVINI E DI MAIO DI FARE CAMPAGNA COME SE FOSSERO ALL'OPPOSIZIONE