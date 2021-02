12 feb 2021 09:10

“CONTE CHE SI OFFRE AI SELFIE PER LE STRADE DI ROMA SEMBRA BENIGNI NEL FILM DI WOODY ALLEN” - FRANCESCO MERLO: “ERA IL "SIGNOR QUALSIASI" CHE ALL'IMPROVVISO DIVENTAVA IL PIÙ FAMOSO D' ITALIA PROPRIO PERCHÉ ERA IL PIÙ ANONIMO, IL PIÙ QUALSIASI. E QUANDO DI BOTTO I GIORNALISTI NON LO CERCAVANO PIÙ E NESSUNO LO RICONOSCEVA, ORMAI ALLAMPANATO DAL SUCCESSO CORREVA PER ROMA: "EHI, SONO IO, VOLETE UN AUTOGRAFO, UNO SCOOP, VOLETE VEDERMI SU UNA GAMBA SOLA?"