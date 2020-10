“CONTE DOVREBBE DIMETTERSI E TORNARE A FARE IL PROFESSORE”. A DIRLO NON E’ UN ESPONENTE DELL’OPPOSIZIONE MA IL RENZIANO ANZALDI CHE FA PARTE DELLA MAGGIORANZA – LE BORDATE SUI DPCM - "DEVONO DIMETTERSI TUTTI QUELLI CHE IN QUESTI 6 MESI HANNO FATTO SOLO COMUNICAZIONE, UNA CONFERENZA STAMPA AL GIORNO, CHE HANNO DETTO CHE TUTTO ERA SOTTO CONTROLLO MA CHE ALLA LUCE DEI FATTI, HANNO FALLITO”

Il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi lancia una pesante spaccatura all'interno della maggioranza bocciando di fatto il premier Giuseppe Conte che invita "a dimettersi e tornare a fare il professore".

Ed è convinto, spiega in un'intervista al quotidiano Il Tempo, che Guido Bertolaso si "l'unico" in grado di guidare una task force in grado di contrastare le difficoltà cui si va incontro in questa pandemia. Secondo Anzaldi manca un piano di coordinamento "discutiamo di autobus con l'80% di passeggeri. Che vuol dire? Chi controlla? Mascherine si, mascherine no. Non c'un piano".

Critico anche sui dpcm, "innanzitutto, prima i Dpcm si firmano e poi si fa la conferenza stampa", dice, "Invece, l'altra sera, il premier ha annunciato il provvedimento, poi ha visto la rivolta dei sindaci e ha subito modificato decreto. Nel merito, invece, cosa è cambiato?

Che vuol dire in un decreto "si raccomanda...". Viviamo solo di comunicazione ma il fatto è che siamo in guerra". E alla domanda chi ha sbagliato deve dimettersi risponde che devono dimettersi "tutti quelli che in questi sei mesi hanno fatto solo comunicazione, una conferenza stampa al giorno, che hanno detto che andava tutto bene e tutto era sotto controllo ma che alla luce dei fatti, hanno fallito. Anche il presidente del Consiglio deve dimettersi e tornare a fare il Professore". Quanto alla posizione di Italia Viva nel governo spiega di doversi rimettere Voi siete "a ciò che decide il mio partito e in democrazia contano i voti".

