Estratto da “Posta e risposta – la Repubblica”

elly schlein giuseppe conte

(...) Ma adesso che Conte è diventato superpacifista putiniano io mi domando se sia consapevole del proprio grottesco trasformismo. Confesso di non avere le idee chiare. Nella famosa divisione degli italiani in furbi e fessi, io non riesco a vedere in Conte il modello del furbo. Secondo lei, lo è?

Elena Rossetti — Bologna

Risposta di Francesco Merlo:

Conte si rivolgeva a Giorgia Meloni, ma in realtà parlava a Elly Schlein. È alla segretaria del Pd che vuole creare problemi con quello che lei chiama “super pacifismo putiniano”. In lui il pacifismo è, come tutte le sue altre maschere, visibilmente posticcio, ma dentro la sinistra, si accuccia nell’utopia e suscita passioni vere, anche se ingenue e pericolose. E vengo alla sua domanda: nella famosa divisione di Giuseppe Prezzolini tra italiani furbi e italiani fessi, Conte insegue la variante del furbo che si fa fesso per farci fessi.

