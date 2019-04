“CONTE? È L’AVVOCATO DEI CINQUE STELLE IN DIFFICOLTÀ” – NONOSTANTE I SELFIE FIORENTINI VICINO A CASA VERDINI, LA LEGA È SEMPRE PIÙ INSOFFERENTE VERSO IL PREMIER: I PROVVEDIMENTI DEI GRILLINI HANNO UNA CORSIA PREFERENZIALE MENRTE QUELLI DELLA LEGA RIMANGONO IMPANTANATI – LE APERTURE SULLO IUS SOLI, LE ADOZIONI E LA LITE SPADAFORA FONTANA: TUTTI I NODI PRIMA O POI DOVRANNO VENIRE AL PETTINE…

«Conte non è più l' avvocato degli italiani, semmai è l' avvocato dei 5 stelle in difficoltà.

Se non recupera un minimo di equilibrio è difficile andare avanti», ragiona una qualificata leghista. Tra i parlamentari, e soprattutto nella squadra di governo del Carroccio, l'«insofferenza» verso il premier ha superato il livello di guardia. Lo scontro diretto con Matteo Salvini di sabato, quando il premier si è messo in mezzo in una lite tra il ministro dell' Interno e il potente sottosegretario grillino Vincenzo Spadafora sul tema adozioni (Salvini gli aveva attribuito erroneamente la delega alle adozioni, Conte l' ha bastonato: «Studi prima di parlare»), è solo la punta di un iceberg di malessere pronto a esplodere. «Non si è mai sentito il premier intervenire a difesa di un ministro della Lega, siamo trattati come i cugini poveri, ormai fa il capo del M5S da palazzo Chigi», prosegue la fonte sotto promessa di anonimato. «I provvedimenti del M5S vanno avanti veloci, per noi una giungla di problemi».

Una rabbia che ha lambito anche una colomba come Giulia Bongiorno, che è sbottata una settimana fa in Consiglio dei ministri: «Ma cosa stiamo ancora a fare qui?». Lo stesso ministro della Famiglia Lorenzo Fontana (che si è permesso di replicare pubblicamente a Conte sulle adozioni), sabato al congresso delle famiglie di Verona si è lasciato scappare: «Io non so quanto andremo avanti col governo, Matteo dice anni, io dopo 9 mesi sono pronto alla pensione...».

Una rabbia che da tempo è arrivata a Salvini, finora molto abile nel contenerla, visti anche i sondaggi favorevoli alla Lega e i rischi di una crisi al buio. L' attacco diretto di Conte, dopo le aperture sullo ius soli vissute come una «provocazione», ha fatto saltare il banco. E così ieri il capo leghista l' ha invitato per un caffè, complice il fatto che entrambi erano a Firenze: Conte per il festival dell' economia civile, Salvini per il primo pranzo in «famiglia» con la nuova fidanzata Francesca Verdini, nella villa del padre Denis a Pian dei Giullari.

L' incontro si è tenuto nel pomeriggio al resort Villa Le Piazzole, pochi minuti a piedi da casa Verdini. «Un pomeriggio di lavoro e relax in Toscana, parlando di futuro», ha scritto il capo leghista su Facebook, postando una foto dei due sorridenti. «Bel pomeriggio insieme. Bene le parole e le discussioni, rispettando ognuno le idee dell' altro, ma non perdiamo mai di vista la "ragione sociale" per cui siamo al governo: gli interessi degli italiani», gli fa eco il premier.

Da palazzo Chigi filtrano voci ottimistiche: «Incontro utile dopo le incomprensioni di sabato, si sono chiariti». «Sono felice che si siano chiariti», rincara Di Maio. In realtà, nessun nodo reale è stato sciolto. Secondo fonti leghiste, si è trattato di un «ultima chiamata» per il premier-avvocato: «Devi recupera il ruolo di mediatore tra i due partiti». La logistica dell' evento lascia pensare, se non a un premier che va a Canossa dal suo vice furioso, alla necessità per l' inquilino di palazzo Chigi di spegnere un incendio che stava per diventare incontrollabile dopo il sabato nero in cui Lega e M5S sono apparsi a una distanza siderale. Con Salvini al congresso delle famiglie e Di Maio a tuonare contro i «fanatici».

Ieri Spadafora ha lanciato un' altra granata: «Se la Lega si attiene al contratto di governo, bene. Altrimenti sarà una responsabilità loro far cadere il governo». E ancora: «Dal ministro Fontana, al di là dei proclami, sulla famiglia non abbiamo visto nulla». Parole che scatenano «indignazione» in casa Lega: «Usano fake news per provare a denigrare il lavoro fatto», reagisce Fontana con i suoi. «Spadafora si informi e guardi i bilanci: 3 miliardi per famiglia e disabilità. Nel "loro" reddito di cittadinanza non hanno preso in considerazione le nostre proposte sulla famiglia». Nonostante i selfie in Toscana, il clima è da separati in casa.

