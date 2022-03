“CONVINCI PUTIN A FERMARE LA GUERRA” - È DURATA DUE ORE LA TELEFONATA TRA BIDEN E XI JINPING. IL PRESIDENTE AMERICANO HA CHIESTO AL COLLEGA CINESE DI “SCEGLIERE IL LATO GIUSTO DELLA STORIA” E USARE LA SUA INFLUENZA CON “MAD VLAD” - XI HA DATO LA SOLITA RISPOSTA PARACULA: “IL CONFLITTO NON È NELL’INTERESSE DI NESSUNO. LA CRISI IN UCRAINA È QUALCOSA CHE NON VOGLIAMO VEDERE: LE RELAZIONI TRA STATI NON POSSONO ARRIVARE ALLA FASE DELLO SCONTRO”

JOE BIDEN XI JINPING

BIDEN A XI, 'CONVINCI PUTIN A FERMARE LA GUERRA'

(ANSA) - Nel corso della telefonata di oggi, Joe Biden chiederà a Xi Jinping di usare la sua influenza con il presidente russo Vladimir Putin affinché Mosca "metta fine a questa orribile guerra". Lo riferisce Bloomberg citando le parole del vice segretario di Stato Usa Wendy Sherman alla Msnbc. Washington, ha proseguito Sherman, auspicano che la Cina scelga "il lato giusto della Storia"

XI JINPING VLADIMIR PUTIN - VIGNETTA DI GIANNELLI

BIDEN A XI, PRONTI A VENDICARCI SE PECHINO SOSTIENE MOSCA ++

(ANSA) - Joe Biden avvertirà Xi Jinping che gli Stati Uniti sono pronti a vendicarsi se Pechino sostiene attivamente la Russia in Ucraina. Lo riporta il Financial Times in vista della telefonata di oggi tra i due leader. Antony Blinken, segretario di Stato americano - riporta l'Ft - ha affermato che Biden "chiarirà che la Cina si assumerà la responsabilità di qualsiasi azione intrapresa per sostenere l'aggressione russa e non esiteremo a imporre costi". Jen Psaki, addetta stampa della Casa Bianca, ha detto ai giornalisti che la telefonata è un'opportunità per Biden di capire la posizioni del presidente Xi.

XI A BIDEN, 'CONFLITTO NON È NELL' INTERESSE DI NESSUNO'

JOE BIDEN E XI JINPING

(ANSA-AFP) - "Un conflitto non è nell'interesse di nessuno". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al presidente americano Joe Biden durante la loro conversazione telefonica di oggi. Lo riferisce la Tv cinese.

Ucraina:Xi a Biden, relazioni Stati non arrivino a scontri

(ANSA) - La crisi in Ucraina "è qualcosa che non vogliano vedere: gli eventi mostrano ancora una volta che le relazioni tra Stati non possono arrivare alla fase dello scontro, perché il conflitto e il confronto non solo nell'interesse di nessuno". Lo ha detto il presidente Xi Jinping nella videochiamata con il suo omologo americano Joe Biden, nel resoconto del Quotidiano del Popolo.

XI JINPING JOE BIDEN

Xi a Biden, Cina e Usa hanno responsabilità pace mondiale

(ANSA) - Non solo "dobbiamo guidare lo sviluppo delle relazioni Cina-Usa sulla strada giusta, ma dobbiamo anche assumerci le nostre dovute responsabilità internazionali per compiere gli sforzi per la pace e la tranquillità nel mondo". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nella videochiamata avuta con il suo omologo Joe Biden, nel resoconto fornito dal Quotidiano del Popolo.

Ucraina: finita telefonata Biden-Xi, durata quasi due ore

xi jinping vladimir putin

(ANSA) - E' durata quasi due ore la telefonata tra Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping, secondo fonti della Casa Bianca. Esattamente un'ora e 50 minuti. Anche il network statale cinese Cctv, riporta che il colloquio è iniziato alle 21 locali (14 in Italia) ed è finito alle 22.52.

