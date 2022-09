“LA COOPERAZIONE TRA FRANCIA E ITALIA È INELUTTABILE” – EMMANUEL MACRON METTE LE MANI AVANTI E FA CAPIRE DI NON AVERE PREGIUDIZI VERSO UN GOVERNO DI CENTRODESTRA. TANTO C’È MATTARELLA A FARE DA GARANTE, COME GIÀ AVVENUTO CON IL CONTE I, QUANDO DI MAIO SOLIDARIZZAVA CON I GILET GIALLI...

1 - MACRON: COOPERAZIONE INELUTTABILE CON ROMA

Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

«La cooperazione tra Francia e Italia è ineluttabile. La crisi del 2019 non è dipesa da un'elezione ma da una forma inedita di impegno politico, la presenza di un ministro italiano (Luigi Di Maio, ndr ) accanto ai gilet gialli. Poi grazie al presidente Mattarella le relazioni si sono normalizzate, anche con quel ministro», ha detto ieri Emmanuel Macron durante un incontro con la stampa presidenziale a Nanterre.

Il capo di Stato francese è sicuro che le ottime relazioni tra i due Paesi continueranno, qualsiasi sarà l'esito del voto del 25 settembre, «perché abbiamo fatto scelte, come il Trattato del Quirinale, che rendono la nostra cooperazione ineluttabile e forte.

E alcune decisioni sull'agenda europea prese da Mario Draghi non possono essere messe in discussione». Macron si dice «ottimista» per queste ragioni, e anche perché «il risultato non è deciso, e credo nelle forze del progresso». Uscendo dalla sala, stringe il pugno e dice «sono con Mario fino in fondo, forza».

2 - SANNA MARIN, 'MELONI? GLI ITALIANI HANNO DIRITTO DI SCEGLIERE'

(ANSA) - "Io non posso intervenire sulle prossime elezioni italiane. Noi siamo uniti riguardo alla minaccia della Russia ma anche nei nostri confronti e penso che come qualsiasi politico anche io mi rendo conto quanto sia grave la situazione. Ma non faccio commenti, gli italiani hanno diritto di votare come tutti". Lo ha detto la premier finlandese Sanna Marin. "Non mi pronuncio sull'esito del voto ma posso dire che la maggior parte delle forze in lizza in Italia sono a favore dell'integrazione europea. Sta al popolo italiano votare e vediamo cosa accadrà", ha da parte sua aggiunto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.

