“COSI’ NON E’ UN GOVERNO, E’ UN CIRCO” – FRANCESCHINI PREOCCUPATO PER L’AVVICINAMENTO CONTRO-NATURA TRA RENZI E DI MAIO, PROVA A METTERE AL RIPARO L?ESECUTIVO DA IMBOSCATE E PASSI FALSI E AVREBBE CONVINTO GIGGINO A ISTITUIRE "UNA SORTA DI UFFICIO PREVENZIONI INCIDENTI… - SUL DEF L’ESECUTIVO HA INIZIATO A BALLARE…

Da www.liberoquotidiano.it

luigi di maio dario franceschini

Solo Dario Franceschini avrebbe compreso pienamente quanto è pericoloso, per Giuseppe Conte e per il governo, l'avvicinamento "contro natura" tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi. E per questo il capo-corrente Pd, nonché ministro della Cultura, secondo un retroscena di Verderami sul Corriere della Sera avrebbe prima commentato amaramente le tensioni quotidiane ("Così non è un governo, così è un circo") e poi sarebbe passato all'azione.

Franceschini avrebbe convinto Di Maio (giudicato "ragionevole ed elastico nel privato, se non fosse che davanti a un microfono si trasforma. Come Salvini") a istituire "una sorta di Ufficio prevenzioni incidenti, per mettere al riparo l'esecutivo da imboscate e passi falsi".

giuseppe conte luigi di maio dario franceschini

Segno che sarà il fuoco amico a far fuori il premier, e non le opposizioni. Primo segnale durante la votazione sul Def, quando Franceschini avrebbe chiamato i grillini, apparentemente molto tranquilli: "Ragazzi fate qualcosa, chiamate i vostri. Avete visto l' Aula? Siamo sul filo dei numeri". Una situazione che rischia di ripetersi molto, troppo spesso.

DI MAIO FRANCESCHINI OSHO