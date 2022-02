“CREAZZO CHE LASCIA È LA DIMOSTRAZIONE CHE QUALCOSA NON FUNZIONA” - IL PROCURATORE CAPO DI FIRENZE TRASLOCA A REGGIO CALABRIA E RENZI PRENDE I POP CORN: “È UN EVENTO PIÙ UNICO CHE RARO CHE IL PROCURATORE CAPO SE NE VADA DOPO TUTTO QUELLO CHE È SUCCESSO, E PRIMA DEL PROCESSO, DOPO CHE È STATO SANZIONATO PER MOLESTIE. EVIDENTEMENTE…”

(ANSA) - "Il procuratore capo di Firenze che lascia la procura dopo tutto quello che è successo, e prima del processo, dopo che è stato sanzionato per molestie e da me denunciato è la dimostrazione che qualcosa, in quella procura, evidentemente non funziona".

Lo ha detto Matteo Renzi a Radio Leopolda parlando del procuratore Giuseppe Creazzo, che lascia la guida della procura di Firenze e va a fare il sostituto procuratore alla procura per i minorenni di Reggio Calabria.

"E' un evento più unico che raro che un procuratore capo se ne vada qualche mese prima - ha aggiunto Renzi - Evidentemente quando denuncio che nella realtà fiorentina qualcosa non funziona non sono il solo a pensarla così e il gesto di oggi va in questa direzione. La mia denuncia va avanti, e resta il mio giudizio di disvalore etico di ciò che lui ha fatto sulle molestie sessuali". Creazzo è il procuratore che ha chiesto il rinvio a giudizio per Renzi nell'ambito della vicenda Open.

