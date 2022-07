“CREDO CI SIA QUALCOSA CHE NON FUNZIONI” – IL DISCORSO DI MARIO DRAGHI IN SENATO È INIZIATO CON UN SIPARIETTO CHE DÀ IL SENSO DELLA LUNGA GIORNATA POLITICA DI OGGI: IL MICROFONO DEL PREMIER GRACCHIAVA E USCIVA UN TERRIBILE SUONO METALLICO, CHE HA FATTO STRIDERE LE ORECCHIE AI SENATORI (QUASI QUANTO LE BORDATE LANCIATE POCO DOPO DA “MARIOPIO”) – L’ARRIVO DI CASALINO E CONTE, L’ABBRACCIO CON GIORGETTI, IL CAPANNELLO CON GUERINI E FRANCESCHINI: LE FOTO DELLA GIORNATA… - VIDEO

"Io credo che ci sia qualcosa che non funziona" è già storia#Draghi #crisidigoverno pic.twitter.com/mST2SffNuo — Pietro Raffa (@pietroraffa) July 20, 2022

Mercoledì 20 luglio 2021 Mario Draghi era atteso in Senato per le comunicazioni prima del voto di fiducia, ma qualcosa non ha funzionato. Appena il Premier ha iniziato a parlare, il microfono faceva uno strano rumore.

"Credo che qualcosa che non funzioni", ha detto Draghi abbastanza irritato, cercando di mantenere la calma e facendo mezzo sorriso.

