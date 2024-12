“CREDO A PIER SILVIO BERLUSCONI QUANDO DICE CHE NON SCENDERÀ IN POLITICA”

(Adnkronos) - Pier Silvio Berlusconi ''è un imprenditore. Fin quando la sua attività prevale su fare qualcosa di diverso non scenderà in politica. Credo alle sue parole''. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Peter Gomez ad Atreju.

(ANSA) - Un passaggio in radio, a Radio Atreju, con tanto di momento amarcord e "Azzurro" di Celentano canticchiata al microfono. E un consiglio ai giovani, "abbiate pazienza", con l'auspicio, scherzoso, di poter dare non solo "qualche buon consiglio" ma anche "ancora, qualche cattivo esempio". Ignazio La Russa arriva con largo anticipo al Circo Massimo alla festa di Fdi, dove lo aspetta l'intervista di Peter Gomez, e scortato da Luca Sbardella e per un poco anche da Giovanni Donzelli, fa un giro degli stand, ricordando che "La prima festa Tricolore l'ha fatta Pinuccio Tatarella, io La seconda".

Si ferma a salutare, declina l'offerta di una birra - "per me è troppo presto"- "ruba" una caramella in una bancarella di dolciumi e poi scherza "io sono Babbo Natale". Con un Babbo Natale si fa scattare poi qualche foto e a chi gli chiede quale sia il regalo che vorrebbe risponde "un rapporto più vero con i media".

Poco prima ai microfoni di Radio Atreju aveva ricordato i suoi trascorsi in radio, e scorrendo La playlist aveva prima chiesto "Il mio canto libero" di Lucio Battisti e poi "Azzurro" di Adriano Celentano, che è "una specie di inno d'Italia di serie B". Poi il consiglio "ai ragazzi di oggi: credere soprattutto nelle idee che professano. Un consiglio di esperienza invece è quello di non avere fretta. Per carità, sono cambiati i tempi e quindi non pretendo che si faccia come e quando ero giovane io, però abbiate un po' di pazienza. Fare politica giovanile senza l'assillo di doversi candidare e avere un ritorno è il modo migliore per fare un percorso che sia di vostro gradimento e di utilità alle vostre idee".

(ANSA) - "Pazzali non l'ho più visto ma non voglio infierire perché aspetto che mi dia una spiegazione". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato ad Atreju. "Sono stato molto sorpreso - ha aggiunto - lo frequentavo, lo consideravo personalmente un amico, per me è stato inspiegabile, mi sto ancora chiedendo se è stato lui a dire a Galli 'indagate su La Russa'. Su cosa indagavano, su carichi pendenti, certificati penali? Sui miei figli? Noi non abbiamo niente da nascondere".

(ANSA) - Dare l'indicazione di non andare a votare e "andare al mare" come fece Bettino Craxi "è una tecnica che non mi scandalizza: io personalmente preferisco andare a votare, non c'è una sola elezioni in cui non abbia votato. Non c'è un modo buono o cattivo in democrazia per formare una volontà, se La legge lo consente perché criminalizzare" una indicazione simile.

Io rimango neutro ma personalmente penso che andrò a votarte". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato ad Atreju a proposito del referendum sull'autonomia.

(AGI) - "Noi oggi consideriamo sbagliato punire chi pensava che fosse un suo diritto non vaccinarsi. Pero' non diciamo che ha fatto male chi si e' vaccinato, io stesso mi sono vaccinato". Cosi' ad Atreju il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito della revoca delle multe ai no vax nel periodo della pandemia.

(Adnkronos) - ''Le tesi di Fiuggi le ho votate e approvate, oggi le confermiamo. La Fiamma l'abbiamo rivisitata togliendo ogni riferimento'' al passato, ma esprime ''le radici'' di chi ''all'indomani della guerra diceva non restaurare, ma non potevano rinnegare La loro storia, partivano con un pensiero di pacificazione. Le nostre radici sono quelle come quelle del Pd sono nel Pci''. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Peter Gomez ad Atreju.

(Adnkronos) - ''Se vogliamo discutere eticamente se un parlamentare possa svolgere un'attività remunerata con soggetti esteri ne possiamo discutere. Se fosse una risposta agli atteggiamenti folcloristici di Renzi, che non mi piacciono, sarei assolutamente contrario''. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo a Peter Gomez ad Atreju.

(ANSA) - "Se ci fosse questo pericolo non credo verrebbe e quindi il problema non si porrebbe ma non lo arresteremmo". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato ad Atreju rispondendo a Peter Gomez che gli chiede se l'Italia arresterebbe Benjamin Netanyhau se dovesse venire nel nostro Paese.

(ANSA) - "Gomez, sei amico mio eppure scrivi sul Fatto, e rimani amico mio., questa è la risposta...". Lo ha detto sul palco di Atreju il presidente del Senato Ignazio La Russa, rispondendo a Peter Gomez che gli domandava come La destra possa trovarsi d'intesa con un personaggio come Elon Musk che ha avuto un figlio con La maternità surrogata e non ha fatto mistero di usare La ketamina.

"Noi siamo gente di destra, non pensiamo di raddrizzare le gambe ai cani - ha aggiunto l'esponente di FdI -. Noi pensiamo di avere dei modelli di società e su quei modelli pensiamo di costruire le norme, ma non abbiamo la pretesa di giudicare il singolo. Se Musk ha quel tipo di rapporto con la maternità e le canne...".

"Io - ha scherzato La Russa - comincio a vergognarmi di non aver mai fatto in vita mia un tiro di canna, siamo rimasti due o tre della mia età... È una questione generazionale. Non c'è la pretesa di avere amici che la pensino come te: puoi apprezzare il comportamento di una persona che su alcuni aspetti ha idee diverse dalla tua".

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Di casi di amichettismo non ne vedo" in Fratelli d'Italia, "quando devi selezionare lo fai in base a competenza, capacità e affidabilità. Se da sola, l'affidabilità è sbagliata. Ma dare incarichi a uno competente e capace che conosci come affidabile, non è amichettismo. Amichettismo è quando metti un cretino al posto sbagliato". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Peter Gomez sul palco di Atreju.

"Lo storico Ignazi chiamò il Msi il polo escluso. Era una bolla in effetti. Io personalmente - ha raccontato La Russa - se avevo un'amica, una fidanzata o una prima moglie, le portavo in politica. Ma La media era fidanzarsi e sposarsi all'interno di quella comunità. Quando ci sono due fratelli, fidanzati, o marito e moglie che fanno politica, se risale ad allora, è figlio di quel polo escluso, non dell'amichettismo".

A Gomez che ricordava una frase di Indro Montanelli, secondo cui "il bordello è l'unica istituzione italiana dove La competenza è premiata e il merito riconosciuto", il presidente del Senato ha replicato con una battuta: "Per quanto sia vecchio, non avevo 18 anni per andare... Non so se c'era competenza in quel luogo, ma ne ho sentito parlare".

