“IL CREMLINO MENTE SUL NOSTRO RUOLO. NON SAPPIAMO COSA SIA SUCCESSO” – ALLA CASA BIANCA PRENDONO LE DISTANZE DALL’ATTACCO CON I DRONI A MOSCA, CHE SECONDO IL PORTAVOCE DI PUTIN, DMITRY PESKOV È STATO VOLUTO DA WASHINGTON: “SONO BUGIE. PURE E SEMPLICI” – INTANTO I FALCHI RUSSI INVOCANO UNA RISPOSTA DURA. IL SOLITO DMITRY MEDVEDEV: “L’ATTACCO CONDURRÀ ALL’ESCALATION DEL CONFLITTO. QUESTO È CIÒ CHE VOGLIONO WASHINGTON E MOLTI STUPIDI A BRUXELLES”

LA CASA BIANCA RIBADISCE, PESKOV E' UN BUGIARDO

(ANSA) - "Le dichiarazioni di Dmitri Peskov sul coinvolgimento degli Stati Uniti nell'attacco al Cremlino sono bugie. Pure e semplici". Lo ha ribadito il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con la stampa.

USA, MOSCA MENTE SU NOSTRO RUOLO IN ATTACCO CON DRONI

(ANSA-AFP) - La Casa Bianca ha accusato il Cremlino di "mentire" a proposito di un presunto ruolo di Washington nell'attacco con i droni. "Gli Usa non sono assolutamente coinvolti, non sappiamo neanche cosa sia successo", ha detto il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby. "Non abbiamo nulla a che fare con questo caso", ha aggiunto, accusando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov di "mentire, chiaro e semplice".

MEDVEDEV, L'ATTACCO CON I DRONI PORTERÀ A UN'ESCALATION

(ANSA) - L'ex presidente russo e attuale numero due del Consiglio di sicurezza di Mosca, Dmitri Medvedev, ha dichiarato che "è esattamente all'escalation del conflitto" in Ucraina "che condurrà" il presunto attacco con droni contro il Cremlino. "Questo è proprio ciò che vogliono Washington e molti stupidi a Bruxelles", ha scritto Medvedev su Twitter commentando le parole dell'Alto rappresentante Ue Josep Borrell, che ha chiesto alla Russia di "non usare questo presunto attacco come scusa per continuare l'escalation della guerra". Per il raid Medvedev ha puntato il dito contro l'Ucraina definendolo "un attacco terroristico perpetrato dalle autorità di Kiev, guidato dagli Usa e approvato dalla leadership Ue".

DRONE ATTACCA IL CREMLINO

"Borrell si è espresso contro l'uso dell'attacco al Cremlino per una possibile ulteriore escalation del conflitto", ha scritto Medvedev secondo l'agenzia di stampa statale russa Tass. "È proprio all'escalation del conflitto - ha proseguito l'ex presidente russo - che porterà l'attacco terroristico commesso dalle autorità di Kiev, diretto dagli Stati Uniti e approvato dalla leadership dell'Ue. Questo è proprio quello che vogliono Washington e molti stupidi a Bruxelles".

