“LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PREFERISCE DIRE DI NO AL PONTE SULLO STRETTO E SÌ AL REDDITO DI CITTADINANZA” – RENZI USA LA GRANDE INFRASTRUTTURA PER MENARE ANCORA UNA VOLTA SUL SUSSIDIO CHE CONTE VUOLE DIFENDERE CON LE UNGHIE E CON I DENTI: “DICONO CHE IO SONO BRUTTO E CATTIVO, CONTRO I POVERI. LA VERITÀ È CHE IL REDDITO DI CITTADINANZA NON FUNZIONA E SARÀ TOTALMENTE RIPENSATO PRIMA CHE SI VADA A REFERENDUM, SCOMMETTIAMO?”

RENZI - IL PONTE DELLO STRETTO

Una grande infrastruttura come il Ponte sullo Stretto, opera dal respiro internazionale e dal significato concreto e simbolico (emblema dell’unione tra Isola e Continente, apertura, integrazione, slancio verso il futuro), è «naturalmente è osteggiata dalla criminalità organizzata». Lo ha detto Matteo Renzi e le sue parole, come sempre, hanno acceso un vespaio di polemiche.

ponte sullo stretto

Ma l’ex premier, leader di Italia Viva, ha colto nel segno: «Le mafie – afferma – dicono no alle opere che creano lavoro e portano sviluppo. La criminalità organizzata preferisce dire di no al Ponte e sì al Reddito di cittadinanza». L’uno rappresenta l’anelito del Sud a risorgere, a occupare un posto centrale nel Mediterraneo, a riprendersi quello che gli è stato sottratto da troppi decenni; l’altro, pur se strumento rivelatosi utile per arginare povertà e disagio sociale in quest’epoca di pandemia, parla il linguaggio dell’assistenzialismo, non certo dello sviluppo.

matteo renzi presenta controcorrente assisi

A Renzi replica il “verde” Bonelli: «Caro senatore, chi l’ha informata sul fatto che la mafia non voglia il Ponte? Eppure la storia degli ultimi anni racconta il contrario: la mafia ha interessi negli appalti miliardari del ponte, come testimoniano, per esempio, l’inchiesta Brooklyn del 2005 o l'operazione dalla Dda di Reggio Calabria del 2016. Il leader di Italia Viva aggiunge che il Ponte crea lavoro e porta sviluppo, ma lo sa che per andare da Messina a Trapani in treno, si impiegano oltre otto ore con tre cambi per percorrere 330 km?».

LE FRASI DI MATTEO RENZI CONTRO IL REDDITO DI CITTADINANZA