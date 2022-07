“LA CRISI DI GOVERNO ARRIVA NEL MOMENTO MENO OPPORTUNO” – L’ANALISI TRANCHANT DELL’ECONOMIST (DI PROPRIETÀ DI ELKANN): “CI SONO TRE CRISI INTERCONNESSE: L’INVASIONE DELL’UCRAINA, L’ENERGIA E L’INFLAZIONE. A CAUSA DELLE LUNGHE PROCEDURE, IL PROCESSO DECISIONALE NELLA TERZA ECONOMIA PIÙ GRANDE DELL’UE SARÀ PARALIZZATO ALMENO FINO ALLA FINE DI OTTOBRE” – “CIÒ, A SUA VOLTA, METTERÀ A RISCHIO LA CAPACITÀ DEL PARLAMENTO DI APPROVARE IL BILANCIO PER IL 2023…”

ARTICOLO DI THE ECONOMIST SULLE DIMISSIONI DI MARIO DRAGHI

(AGI) - "Il probabile esito" delle dimissioni di Mario Draghi, e cioe` "elezioni politiche anticipate, difficilmente potrebbe arrivare in un momento meno opportuno, tra almeno tre crisi interconnesse: l`invasione dell`Ucraina, l`energia e l`inflazione".

E` il giudizio dell`Economist sulla crisi politica italiana, titolando sull`addio del "premier riformista"."A causa delle lunghe procedure necessarie per eleggere e insediare un nuovo governo in Italia, il processo decisionale nella terza economia piu` grande dell`Ue sara` paralizzato almeno fino alla fine di ottobre - prosegue il settimanale britannico - Cio`, a sua volta, mettera` a rischio la capacita` del Parlamento di approvare il bilancio per il 2023 nei tempi previsti". Una situazione che "desta preoccupazioni anche per il resto d`Europa". (

mario draghi felice dopo le dimissioni mario draghi arriva al quirinale mario draghi lascia il quirinale dopo le dimissioni MARIO DRAGHI luigi di maio mario draghi mario draghi comunica le sue dimissioni alla camera LA RISOLUZIONE CASINI