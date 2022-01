“DAVID SASSOLI, LURIDO MAIALE. FINALMENTE QUEL BASTARDO SE N'È ANDATO" - DOPO LA FOLLIA NO VAX, TOCCA A NICOLAUS FEST, EURODEPUTATO DELL’AFD, LA FORMAZIONE DI ESTREMA DESTRA TEDESCA, INSULTARE LA MEMORIA DEL PRESIDENTE DELL’EUROPARLAMENTO - "UN ANTIDEMOCRATICO, UNA VERGOGNA PER QUALSIASI IDEA PARLAMENTARE" – LO SDEGNO DEGLI EURODEPUTATI TEDESCHI

"Finalmente quel bastardo se n'è andato". Al peggio non c'è mai fine. E non bastava la follia no vax di ieri: oggi, Nicolaus Fest, eurodeputato dell'Afd, la formazione di estrema destra tedesca, ha esultato per la morte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. In una chat interna del partito avrebbe insultato senza usare giri di parole il giornalista, definendolo "un antidemocratico, una vergogna per qualsiasi idea parlamentare". I messaggi sarebbero stati screenshottati dall'emittente tedesca Ard, che riporta la notizia.

Subito sgomento e sdegno da parte di molti, tra cui il leader del partito, Jorg Meuthen, che ha preso le distanze dalle orribili dichiarazioni. "Una tale affermazione su un collega che è appena morto dopo una grave malattia - ha detto - è inquietante, profondamente ripugnante e imperdonabile". Meuthen ieri aveva espresso "le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici" sottolineando come Sassoli è stato, al di là della componente politica, un presidente del Parlamento giusto e una persona piacevole per suo approccio umano".

Tra gli europarlamentari tedeschi cresce l'indignazione. Sulla questione, da quanto si apprende, è intervenuta anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Katarina Barley, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), che ha definito Sassoli un presidente dell’assemblea “rispettato e stimato al di là delle divisioni di partito, anche perché non tollerava l’estremismo di destra e l’odio al Parlamento europeo".

Secondo Barley, inoltre, il messaggio di Fest è "indicativo dell’autore e del suo disprezzo per gli esseri umani, contro cui Sassoli è sempre stato risoluto".

Anche in Italia cresce lo sgomento. Ma, come dicevamo, non c'è limite al peggio. E oggi l'imprenditore di Carrara Nicola Franzoni, esponente della galassia no vax, ieri denunciato per vilipendio per gli insulti alla memoria di David Sassoli, non torna sui sui passi: "Non mi pento, anzi me ne vanto - replica -. Si deve sapere che i vaccini sono mortali. E la gente non si deve vaccinare".

Franzoni, che si è definito "segretario politico del Fronte di Liberazione", parlando con l'Adnkronos ha dichiarato di essere "tranquillo" a fronte delle denunce paventate contro di lui. "Oltre al mio avvocato di fiducia - ha raccontato sono stato contatto da 47 avvocati penalisti che mi hanno proposto il gratuito patrocinio. Con questo staff di avvocati mi difenderò nel caso in cui l'annunciata denuncia dovesse trasformarsi in un'indagine. Io ritengo di non aver commesso nessun reato di vilipendio nei confronti di Sassoli".

"Finalmente, quel lurido maiale se n'è andato", ha scritto l'eurodeputato, che fa parte del gruppo Identità e democrazia. "Un antidemocratico, una vergogna per qualsiasi idea parlamentare", ha aggiunto Faust. Il parlamentare dell'AfD non ha smentito queste dichiarazioni, ma in un post su Facebook ha provato a giustificarsi alludendo ad alcuni presunti errori commessi da Sassoli durante il suo mandato di presidente dell'Eurocamera, e criticando l'ondata di messaggi d'affetto arrivati all'ex giornalista italiano da tutte le forze politiche, AfD compresa.

