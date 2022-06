“DAVVERO BRUNO TABACCI INTENDE MACCHIARE UNA COSÌ ILLUSTRE CARRIERA METTENDOSI CON DI MAIO?” – MATTIA FELTRI: “TABACCI HA LAVORATO IN UNA MEZZA DOZZINA DI MINISTERI CON GENTE COME MARCORA E SACCOMANDI, HA AVUTO INCARICHI IN ENI, IN SNAM, IN EFIBANCA, È STATO CONSIGLIERE LOMBARDO E ASSESSORE MILANESE, È STATO NELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA, È STATO NEL PARTITO POPOLARE DI MARTINAZZOLI, NELL'UDR DI COSSIGA, NEL CCD DI CASINI, NELL'UDC DI BUTTIGLIONE, È STATO NEL BIANCOFIORE E ORA…”

Mattia Feltri per “la Stampa”

Ma davvero Bruno Tabacci, che ha quasi settantasei anni, ha lavorato in una mezza dozzina di ministeri con gente come Marcora e Saccomandi, ha avuto incarichi in Eni, in Snam, in Efibanca, è scampato a richieste di arresto, a imputazioni, a indagini per peculato pluriaggravato, ricettazione, finanziamento illecito, falso ideologico (sempre assolto o prosciolto), è sopravvissuto ad affratellamenti con De Mita e Berlusconi, è stato consigliere lombardo e assessore milanese,

è stato nella Democrazia cristiana, è stato nel Partito popolare di Martinazzoli, nell'Udr di Cossiga, nel Ccd di Casini, nell'Udc di Buttiglione, è stato nel Biancofiore che non ricordo che fosse, nella Democrazia europea di D'Antoni, è stato presidente della commissione di cooperazione italo-messicana e dell'Autostrada della Cisa (eclettico!), ha fondato la Rosa Bianca, ha fondato la Rosa per l'Italia, ha fondato, con Rosa per l'Italia e Udc, l'Unione di centro, ha fondato con Rutelli l'Alleanza per l'Italia, si è candidato alla premiership del centrosinistra raccogliendo l'1.4 per cento, col dipietresco Donadi ha fondato il Centro democratico, si è candidato alle Europee con Scelta europea (0.77 per cento),

ha partecipato a una decina di scissioni, una leggendaria fra lui e Pino Pisicchio quando nel partito erano rimasti soltanto loro due, ha prestato il suo simbolo a radicali, leghisti, forzisti, ha partecipato a sei legislature, è stato a destra, a sinistra, soprattutto al centro, è diventato presidente di Più Europa, e ce ne sarebbero ancora, ma dicevo: davvero Bruno Tabacci intende macchiare una così illustre carriera mettendosi con Di Maio?

