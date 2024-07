“I DEM SANNO CHE NON POSSONO COSTRINGERE BIDEN AD ANDARSENE” – IL “WALL STREET JOURNAL” RACCONTA IL CUL DE SAC IN CUI SI È INFILATO IL PARTITO DEMOCRATICO AMERICANO: “IL PRESIDENTE HA I DELEGATI E LA SCELTA PIÙ OVVIA PER SOSTITUIRLO, LA VICEPRESIDENTE KAMALA HARRIS, NELLA MEDIA DEI SONDAGGI HA UN INDICE DI GRADIMENTO ANCORA PIÙ BASSO. TUTTAVIA, POTREBBE UN PARTITO DEMOCRATICO CHE VENERA L'ALTARE DELLA POLITICA IDENTITARIA PASSARE SOPRA UNA DONNA DI COLORE SENZA CREARE DIVISIONI NELLA SUA STESSA COALIZIONE?”

Traduzione dell’articolo di William McGurn per il “Wall Street Journal”

DISCORSO ALLA NAZIONE DI JOE BIDEN DOPO L ATTENTATO A DONALD TRUMP

Il fine settimana è stato negativo per il Presidente Biden. Ma questa settimana si preannuncia come la più difficile dei suoi 51 anni di carriera politica. Questo spiega l'attacco preventivo di lunedì, una lettera del Presidente ai Democratici della Camera in cui dichiara di "impegnarsi fermamente a rimanere in gara".

Il fine settimana si è aperto con un'intervista della ABC a George Stephanopoulos che avrebbe dovuto placare le grida di ritiro di Biden dopo la sua pessima performance nel dibattito di otto giorni prima. Ma i problemi sono continuati domenica, quando altri membri del suo stesso partito hanno chiesto a Biden di lasciare la candidatura democratica.

UNA PALLOTTOLA SCULATA - MEME BY EMILIANO CARLI

Questa settimana potrebbe essere l'ultima occasione per il Presidente di dimostrare di essere ancora all'altezza del compito a un'America che lo riteneva troppo vecchio già prima del suo pessimo dibattito.

Il problema fondamentale - la fragilità e la diminuzione di sé del Presidente - non è risolvibile. Ma il dibattito ha aggiunto nuovi aspetti negativi. Almeno dal 2020, gli osservatori hanno notato che c'era qualcosa che non andava in Biden. Eppure, chiunque abbia osato dire l'ovvio è stato massacrato. Guardate come i Democratici hanno attaccato il consigliere speciale Robert Hur per aver descritto Biden come un "uomo anziano con poca memoria".

kamala harris joe biden

Il signor Hur è stato ora vendicato. E i 51 milioni di americani che si sono sintonizzati sul dibattito sanno di essere stati gasati da tutti coloro che hanno assicurato loro che i dubbi sulle capacità mentali del Presidente erano solo argomenti di discussione della destra.

Tuttavia, una cosa è che la Casa Bianca menta per proteggere il Presidente. Nessuno si aspetta che i membri dell'amministrazione Biden ammettano pubblicamente che il loro capo non ha più tutte le rotelle a posto. Ma il motivo per cui Biden l'ha fatta franca così a lungo è che gli uomini del presidente sapevano che la stampa della “Beltway” avrebbe dato loro copertura e che Fox News sarebbe stata l'unica testata alla Casa Bianca a sollevare una domanda durante il briefing quotidiano con la stampa.

joe biden kamala harris

Gli alleati di Biden stanno ora pagando per il ritardo nel riconoscere la realtà che hanno negato al popolo americano. Ma gli elettori non possono cancellare ciò che hanno visto e Biden non può far sparire i suoi problemi mentali. Gli strateghi democratici propongono molti suggerimenti su ciò che Biden "deve" fare per dimostrare di essere ancora in grado di farlo: organizzare conferenze stampa senza esclusione di colpi, organizzare un municipio, sottoporsi a un esame cognitivo indipendente con tutti i risultati resi pubblici, ecc.

Ma nessuno funzionerà. Non farebbero altro che confermare i dubbi che tutti hanno.

MEME SULLO SPARO ALL ORECCHIO DI DONALD TRUMP

I Democratici sanno che non possono costringere Joe ad andarsene. È il presidente e ha i delegati. A quanto pare, anche la squadra di cui si fida di più - la moglie Jill e il figlio Hunter - lo incoraggia a restare.

Nella mente di Biden, invece, i sondaggi che mostrano un numero di consensi record non sono reali e gli unici che vogliono che non si candidi sono le "élite". Come ha detto memorabilmente a Stephanopoulos venerdì sera, si farebbe da parte solo "se il Signore Onnipotente scendesse e dicesse: 'Joe, esci dalla corsa'". "

I democratici devono affrontare un altro problema. La scelta più ovvia per sostituirlo è la vicepresidente Kamala Harris, che nella media dei sondaggi di RealClearPolitics ha un indice di gradimento ancora più basso del suo capo. Tuttavia, potrebbe un Partito Democratico che venera l'altare della politica identitaria passare sopra una donna di colore senza creare divisioni nella sua stessa coalizione?

rinco meme by emiliano carli il giornalone la stampa

I critici potrebbero sperare in un cortese discorso d'uscita in cui il presidente lasci liberi i suoi delegati di votare per il candidato che ritengono migliore. Ma anche se i Democratici candidassero qualcuno come il governatore della California Gavin Newsom o il governatore del Michigan Gretchen Whitmer, il candidato si troverebbe ad affrontare le elezioni presidenziali con meno di tre mesi a disposizione. È una scelta che avrebbe dovuto essere fatta mesi fa.

I Democratici devono incolpare solo se stessi. Hanno tutti lasciato correre le smentite della Casa Bianca, anche se alcuni lo sapevano bene. Ci sono voluti anni perché le condizioni di Biden arrivassero al punto in cui si trovava la sera del dibattito del 27 giugno.

I MEME SU DARK BRANDON ALTER EGO DI JOE BIDEN

Considerati gli appelli dei Democratici al Congresso, molti vedono un parallelo speranzoso nella delegazione di Repubblicani di Camera e Senato che il senatore Barry Goldwater portò alla Casa Bianca il 7 agosto 1974. La sera successiva Nixon si dimise.

Ma i Democratici che vedono in questo una via di fuga dal dilemma Biden non tengono conto di una differenza cruciale. I repubblicani che si recarono alla Casa Bianca di Nixon nel 1974 stavano dicendo a Nixon che la sua presidenza era finita, perché la Camera aveva i voti per metterlo sotto accusa e il Senato aveva i voti per condannarlo.

Mentre il Presidente Biden soppesa le sue opzioni, deve chiedersi quale sia la scelta più umiliante: dimettersi - e probabilmente essere ancora incolpato in caso di vittoria di Trump - o rimanere nella lista e diventare un cattivo democratico per aver consegnato a Donald Trump le elezioni. La possibilità che rimanga in campo, che vinca un secondo mandato e che diventi un eroe è un'eventualità che non sembra interessare a nessuno, se non a Joe, Jill e Hunter.

meme su joe biden bandiera usa ai tempi di rimbam biden meme by rolli il giornalone la stampa i meme sul confronto tv tra biden e trump 5 i meme sul confronto tv tra biden e trump 10 I MEME SU DARK BRANDON ALTER EGO DI JOE BIDEN il palco del comizio di trump a butler, in pennsylvania, dopo l attentato joe biden con kamala harris festa del 4 luglio kamala harris joe biden terrence floyd 4