Da “la Repubblica”

il comizio di giorgia meloni per vox, in spagna 8

"Sì alla famiglia naturale, no alle lobby Lgtb, sì all'identità sessuale, no all'ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no all'abisso della morte, sì all'universalità della croce, no alla violenza islamista, sì alle frontiere sicure, no all'immigrazione di massa".

È questo uno dei passaggi del comizio che Giorgia Meloni ha tenuto domenica sera a Marbella, in Spagna, a sostegno del partito di estrema destra Vox divenuto virale sui social.

Un comizio che, dopo le critiche da parte del Pd, ieri ha scatenato le reazioni della vicepremier spagnola Yolanda Díaz: "È un discorso che fa paura", ha dichiarato.

Da www.voce.com.ve

Non sono passati inosservati in Spagna gli accesi toni con cui Giorgia Meloni è intervenuta domenica a sostegno di Vox in Andalusia. Domenica a Marbella, la leader di Fratelli d’Italia ha pronunciato un infervorato discorso in cui si è manifestata a favore “della famiglia naturale” e contro “le lobby Lgbt” e “l’immigrazione di massa”. Parole che hanno prodotto echi nella campagna elettorale, portando la vicepremier e ministra del Lavoro Yolanda Díaz, che appoggia la coalizione di sinistra Por Andalucía, ad affermare che le hanno fatto “paura”.

yolanda diaz

“Nel weekend ho avuto occasione di vedere il comizio di Vox a cui ha partecipato la rappresentante dell’estrema destra italiana, la signora Meloni. Il discorso faceva paura”, ha detto Díaz intervenendo in un comizio di “Por Andalucía” a Dos Hermanas, città situata alle porte di Siviglia. “La signora Meloni e Vox ci dicevano che loro difendono la famiglia naturale”, ha aggiunto, “noi diciamo loro che sapete molto bene che le famiglie in Andalusia, in Spagna e nel mondo sono diverse, che l’unica cosa che importa al mondo è che ci amiamo e ci vogliamo bene, e non è questione di famiglia naturale”.

il comizio di giorgia meloni per vox, in spagna 6

La vicepremier ha poi insistito su uno dei temi ricorrenti di questa campagna elettorale, rivolgendosi al governatore uscente e favorito dai sondaggi, il popolare Juanma Moreno: “Ci dica chiaramente con chi governerà, se va a governare con le Meloni di domenica scorsa (in riferimento alla candidata di Vox Macarena Olona e alla leader di Fratelli d’Italia) o permetterà che esistano valori democratici in Andalusia”.

Pedro Sanchez Yolanda Diaz

Già nei giorni scorsi, ad esempio nel dibattito tv tra candidati trasmesso lunedì sera da Canal Sur, Moreno era stato incalzato a più riprese su quali programmi post-elettorali abbia, nel caso in cui non raggiungesse l’obiettivo annunciato della maggioranza assoluta. “Io voglio governare in alleanza con gli andalusi”, ha risposto lui, eludendo prese di posizione nette.

Anche esponenti del mondo mediatico e intellettuale spagnolo si sono pronunciati sul discorso di Meloni, che Olona ha ringraziato sostenendo che per lei è “ispirazione”.

il comizio di giorgia meloni per vox, in spagna 1

“Se quelli di Vox cercavano che Macarena Olona non facesse paura, niente di meglio che portare qui Giorgia Meloni, che direttamente provoca panico”, è stato per esempio il commento sarcastico del noto umorista Gran Wyoming. Ho visto il suo discorso 20 volte e non riesco a scrollarmi di dosso i brividi. Parla come una fascista del periodo tra le due guerre, con un odio profondo che le viene da sotto il diaframma, dall’anima in camicia nera”, ha scritto in una colonna pubblicata su El País Sergio del Molino, scrittore e giornalista.

Meloni aveva già dato sostegno a Vox in passato, ad esempio partecipando a Madrid, lo scorso ottobre, a un meeting del partitocon invitati internazionali.

