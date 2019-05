LA TOGA E LA FAVA – INDAGATO IL PM DI ROMA FAVA PER AVER RIVELATO A PALAMARA NOTIZIE SULLE INDAGINI A SUO CARICO - HOTEL A 4 E 5 STELLE A DUBAI, IBIZA E POI IN TOSCANA E IN SICILIA. SONO QUATTRO I VIAGGI CHE HANNO INGUAIATO PALAMARA - LILLO: “LA NOTIZIA CIRCOLAVA DA TEMPO A ROMA MA ORA ESCE SUI GIORNALI GRAZIE A UNA CONFERMA OTTENUTA DAI BRAVI COLLEGHI DI REPUBBLICA, CORRIERE E MESSAGGERO PROPRIO IN OCCASIONE DELLA CORSA A PROCURATORE DI MARCELLO VIOLA, SGRADITO A TANTI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PIAZZALE CLODIO”