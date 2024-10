4 ott 2024 08:18

“DOBBIAMO SCONFIGGERE TRUMP IL 5 NOVEMBRE” - L’ESTABLISHMENT REPUBBLICANO NON HA MAI ACCETTATO TRUMP, E SI VEDE - L'EX DEPUTATA REPUBBLICANA LIZ CHENEY (FIGLIA DELL'EX VICEPRESIDENTE DICK) APRE IN WISCONSIN IL COMIZIO DI KAMALA HARRIS, CUI HA DATO IL SUO ENDORSEMENT: “CHIUNQUE ABBIA FATTO COSE COME L'ASSALTO AL CAPITOL NON POTRÀ MAI PIÙ ESSERE RITENUTO DEGNO DEL POTERE - NON HO MAI VOTATO PER UN DEMOCRATICO, MA QUEST'ANNO VOTERÒ CON ORGOGLIO PER KAMALA HARRIS: SO CHE SARÀ IN GRADO DI ISPIRARE TUTTI GLI AMERICANI E DI UNIRE QUESTA NAZIONE..."