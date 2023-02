2 feb 2023 15:54

“DONZELLI SI DEVE RENDERE CONTO CHE È DI FATTO IL REGGENTE DI FRATELLI D’ITALIA. CI SONO DELLE COSE CHE VANNO GESTITE DIVERSAMENTE DA PRIMA” - MAURIZIO GASPARRI, EX MENTORE DI DONZELLI, FA IL CONTROPELO AL SUO “ALLIEVO”: “CAPITA A TUTTI DI SBAGLIARE. CHI È SENZA PECCATO SCAGLI LA PRIMA PIETRA. IO NON LA SCAGLIO. PERCHÉ DIVERSE VOLTE MI È CAPITATO DI DIRE COSE NON OPPORTUNE. PER QUESTO IL MIO PARROCO MI CITA SEMPRE SAN FILIPPO NERI CHE DICEVA: ‘STATE BASSI’. E’ UNA CAUTELA CHE VALE PER TUTTI…”