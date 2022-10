19 ott 2022 18:59

“DOPO LE PAROLE DI BERLUSCONI, NON CREDO CHE SI POSSA ACCETTARE CHE FORZA ITALIA ESPRIMA UN MINISTRO DEGLI ESTERI” – GIUSEPPE CONTE, CHE DA PREMIER FECE SFILARE I CARRI ARMATI RUSSI IN ITALIA E PER MESI SI È DETTO CONTRARIO ALL’INVIO DI ARMI IN UCRAINA, HA GIOCO FACILE NEL FOMENTARE LA POLEMICA SCATENATA DAL NUOVO AUDIO DI BERLUSCONI – LA LEGA: “SIAMO DETERMINATI A DARE VITA AL GOVERNO. IL FANGO E LE FALSITÀ SONO MATERIALE PER I NOSTRI LEGALI”