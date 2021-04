“DRAGHI FA DELL’ITALIA UN PROTAGONISTA INDISPENSABILE IN EUROPA” - CONTINUA LA LUNA DI MIELE TRA LA STAMPA INTERNAZIONALE E SUPER-MARIO. DOPO IL SECONDO ENDORSEMENT DEL “FINANCIAL TIMES” ("HA SALVATO UN'ITALIA DELINQUENTE"), ANCHE “LE FIGARO” SI SCHIERA: “ DRAGHI POTREBBE ESSERE L’UOMO DI UN NUOVO MIRACOLO ITALIANO. HA RESTITUITO UNA ROTTA ALL’AZIONE DEL GOVERNO E UTILIZZA LA SUA AURA PER ESERCITARE LA SUA INFLUENZA A BRUXELLES”

EDITORIALE DI LE FIGARO SU MARIO DRAGHI

“L’ITALIA È DIVENTATA UN MODELLO EUROPEO” – IL “FINANCIAL TIMES” FA UN NUOVO ENDORSEMENT A MARIO DRAGHI: “NON SOLO LA VOCE DI ROMA VIENE ASCOLTATA FORTE E CHIARA A PARIGI E BERLINO, MA STA SEMPRE PIÙ FISSANDO L’AGENDA, MENTRE L’UE TENTA DI USCIRE DALLA PANDEMIA” – “I RAPPORTI DI DRAGHI CON PARIGI E BERLINO RIDISEGNANO LE RELAZIONI DELL’UE” – IL BLOCCO DELL’EXPORT DEI VACCINI, LE ASPETTATIVE DEI MERCATI E LE CRITICHE A ERDOGAN “MENTRE ALTRI LEADER EUROPEI SONO RIMASTI IN GRAN PARTE IN SILENZIO"

2 - IL FINANCIAL TIMES: COSÌ MARIO DRAGHI SALVA UN'ITALIA "DELINQUENTE"

Da www.repubblica.it

Un elogio a Mario Draghi, uno schiaffo all'Italia. Succede sul Financial Times.

Il quotidiano finanziario inglese, nella sua edizione su carta, tesse le lodi del premier italiano a poche ore dalla presentazione del Recovery Fund in Parlamento. Il suo merito? Aver restituito credibilità a un Paese - si legge nel pezzo e nel titolo - percepito come "delinquente" in passato.

Il Financial Times - anche attraverso le parole di analisti ed esperti - ricorda che Draghi è stato il primo leader europeo a bloccare l'esportazione di vaccini verso Paesi extra-comunitari. Mentre gli altri governi tacevano, Draghi ha poi definito il presidente turco Erdogan un "dittatore".

Nel corso dell'articolo, il Financial Times dà la parola all'analista Jana Puglierin di un centro studi (lo European Council for Foreign Relations) che parla di un Paese - l'Italia - che sta diventando un modello in Europa, mentre in passato veniva percepito come un "delinquente giovanile" per i suoi problemi irrisolti (come il deficit e il debito).

E questa parola forte, tra virgolette, compare anche nel titolo dell'articolo.

3 - LE FIGARO, 'CON DRAGHI, ITALIA INDISPENSABILE IN EUROPA'

(ANSA) - PARIGI, 26 APR - "Affidando il governo a Mario Draghi, il presidente Mattarella sembra avergli affidato una missione impossibile. Eppure, il banchiere che salvò l'euro nel 2014 potrebbe essere l'uomo di un nuovo miracolo italiano e, decollando, giocare un ruolo centrale nell'Unione all'uscita dall'epidemia": lo scrive oggi Le Figaro nella pagina dei commenti, in un articolo dal titolo "Il tempo di Draghi".

"Da quando è entrato in carica - si legge ancora - Mario Draghi ha restituito una rotta all'azione del governo e alla politica italiana". "Dai tempi della sua unità, nel 1861 - conclude l'articolo - l'Italia è spesso servita da laboratorio alla politica europea, dal fascismo alla coalizione populista del 2018, passando per la Democrazia cristiana dopo il 1945 o la 'mediacrazia' di Berlusconi.

Con Mario Draghi, leader italiano ma anche europeo, si trova di nuovo nel cuore della storia del continente". Lo stesso quotidiano dedica all'Italia un lungo articolo nelle pagine Esteri, dal titolo "Mario Draghi fa dell'Italia un protagonista indispensabile in Europa": "Il presidente del Consiglio italiano - vi si legge - utilizza la sua aura di 'salvatore dell'euro' per esercitare la sua influenza a Bruxelles".

