22 gen 2022 09:33

“DRAGHI AL MOMENTO NON HA I NUMERI SUFFICIENTI NEMMENO DENTRO IL PD...” - DA SALVINI A FORZA ITALIA, DAI CINQUE STELLE AI DEM, SUL NOME DI SUPERMARIO, FAVORITO NUMERO 1 PER LA CORSA AL COLLE, I PARTITI SONO SPACCATI – COME DAGO-ANTICIPATO SOLO CON UN ACCORDO SUL DOPO-DRAGHI A PALAZZO CHIGI, POTRÀ SCATTARE IL SEMAFORO VERDE PER L'ASCESA DEL "GRANDE GESUITA" AL QUIRINALE. MA C’E’ DA SUPERARE ANCHE LA RESISTENZA DI BERLUSCONI...