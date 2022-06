14 giu 2022 12:07

“DRAGHI STA DISSANGUANDO I PARTITI CHE LO APPOGGIANO. È COME L’AVIS” – MARCO TRAVAGLIO A “OTTO E MEZZO” COMMENTA I RISULTATI DELLE AMMINISTRATIVE E ATTACCA “MARIOPIO”: “IL FLOP DI M5S E SALVINI NON È UNA BUONA NOTIZIA PER DRAGHI. L’UNICA CHE CI STA GUADAGNANDO È LA MELONI, CHE È ALL’OPPOSIZIONE” – POI SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI PER DIFENDERE CONTE: “È UN BENE SE IL M5S NON PRENDE VOTI, SIGNIFICA CHE GLI ALTRI PARTITI FANNO IL LORO DOVERE,IL M5S È NATO PER SUPPLIRE ALLE LORO MANCANZE. SE SPARISCE È UN BENE..."