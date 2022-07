“DUBITO CHE LA CRISI RIENTRERÀ” – GIORGIA MELONI HA GIOCO FACILE NEL CHIEDERE ELEZIONI SUBITO: “SAREBBE SCANDALOSO METTERE INSIEME IL QUARTO GOVERNO CALATO DALL’ALTO. IL VOTO NON È UNA DELLE SETTE PIAGHE D’EGITTO” – “DRAGHI CAPISCE CHE LE COSE POSSONO SOLO PEGGIORARE E PREFERISCE PASSARE LA MANO ADESSO INVECE CHE IN AUTUNNO” - IL MESSAGGIO A BERLUSCONI E SALVINI: “CONSIDEREREI MOLTO GRAVE, NON SOLO DELUDENTE, SE GLI ALLEATI SI PRESTASSERO A IMPEDIRE AGLI ITALIANI DI VOTARE…”

1 - GOVERNO: MELONI, CRISI NON RIENTRERÀ

GIORGIA MELONI

(ANSA) - "Dubito che la crisi rientrerà. Mario Draghi capisce che da qui alla fine della legislatura le cose possono solo peggiorare, conosce bene l'attuale condizione economica dell'Italia (anche grazie all'azione del suo governo) e penso possa preferire passare la mano adesso invece che in autunno, quando la realtà striderebbe con il racconto di Draghi salvatore".

Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi, al Corriere.it "Non escludo si possa convincere Draghi a restare ma non mi pare ci siano molti margini, considererei scandoloso mettere insieme il quarto governo calato dall'alto, sarebbe una scelta di gravissima responsabilità", aggiunge.

matteo salvini al matrimonio berlusconi fascina 4

2 - MELONI, VOTO NON È UNO DELLE 7 PIAGHE D'EGITTO, VOTIAMO

(ANSA) - "I governi di questa legislatura non sono stati in grado di fare delle cose, non perseveriamo. Secondo noi è fondamentale votare e che ci sia una maggioranza coesa a sostenere il governo.

Quando si va a votare c'è sempre in carica un governo finchè non entra in carica il successivo, il racconto delle elezioni come se fossero le cavallette delle sette piaghe d'Egitto non lo condivido. Tutte le altre democrazie vanno normalmente al voto.

giorgia meloni 4

Le elezioni sono necessarie non nei giorni di sole ma quando sei in mezzo a una tempesta e hai bisogno di un capitano riconosciuto dall''equipaggio e che abbia una rotta". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi, in una diretta su Corriere.it, ribadendo la sua richiesta di andare subito al voto, dopo le dimissioni di Mario Draghi.

tweet sulla crisi del governo draghi 1

3 - GOVERNO: MELONI, DELUSA DA ALLEATI? POSIZIONI NON DIVERGENTI

(ANSA) - "Delusione? La riservo alle questioni affettive. Qui si parla di alleati, le cui posizioni non sono così divergenti. Salvini predilige il ritorno alle urne e Berlusconi esclude un nuovo governo con personaggi calati dall'alto.

Considererei molto grave, non solo deludente, se alleati si prestassero in assenza di Draghi a portare avanti la legislatura e impedire ad italiani di votare. Per me è importante che non sia così". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi, in una diretta su Corriere.it, aggiungendo che auspica ora "riuniuoni in sedi istituzionali, perchè non c'è molto tempo, tra noi alleati".

il comizio di giorgia meloni per vox, in spagna 8

4 - MELONI,BENE CHE CAV E SALVINI PARLINO, DOVEVANO FARLO DI PIÙ

(ANSA) - "Trovo normale che due partiti insieme al governo abbiano lavorato per saldarsi contro una sinistra che pretendeva di usare voti del centrodestra per fare le cose della sinistra, com la coltivazione della cannabis o lo ius Schiolae.

Credo che sia normale che parlino di più tra di loro che con noi che siamo all'opposizione, dovevano anzi farlo di più per portare a casa cose di centrodestra".Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi, in una diretta su Corriere.it

tweet sulla crisi del governo draghi 4

5 - MELONI,PREMIER SE VINCE C.DESTRA?C'È REGOLA,NON CAMBIERÀ PER FDI

(ANSA) - Il partito che nel centrodestra prende più voti esprime il premier: una regola aurea della coalizione che Giorgia Meloni, leader di Fdi, al Corriere.it dice "deve ovviamente valere anche per Fratelli d'Italia".

"Lo ho sempre chiesto negli incontri di coalizione e torneremo a chiederlo. Abbiamo avuto sempre delle regole. Se le stesse regole che valevano per la Lega e Forza Italia non dovessero valere per FdI sarebbe un problema. Ma confido che le regole saranno le stesse e non vedo perché dovrebbero cambiare. Sono regole che mettono al centro i cittadini".

giorgia meloni 4

6 - MELONI, VERTICI C.DESTRA FACCIAMOLI IN SEDI ISTITUZIONALI..

(ANSA) - "Il tempo è poco, se si dovesse votare in ottobre, agli alleati di centrodestra chiederei vertici da svolgere in sedi istituzionali e dove si prendessero decisioni concrete, quindi più operativi". Lo dice Giorgia Meloni al Corriere.it, chiedendo di fatto di interrompere le tradizionali riunioni nelle residenze private di Silvio Berlusconi, dove si sono tenuti tutti i più recenti vertici, prediligendo sedi "di livello istituzionale".

giorgia meloni al comizio di vox in spagna 2 giorgia meloni 5 tweet sulla crisi del governo draghi 5 giorgia meloni 2 matteo salvini silvio berlusconi meme by carli SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA AL CRAZY PIZZA giorgia meloni 1 il comizio di giorgia meloni per vox, in spagna 3