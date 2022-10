5 ott 2022 16:34

“DUCETTA” O “DRAGHETTA”? SENTITE LA MELONI: "NON SONO MAI STATA 'DRAGHIANA' E NON LO SONO ORA. SUI GIORNALI SI PARLA DI INCIUCI MA IO SONO MOLTO CONTENTA DELL'INTERLOCUZIONE CON L’ATTUALE GOVERNO" - SUL PROSSIMO ESECUTIVO "DONNA GIORGIA" VUOLE FAR PRESTO: “SARÀ UN GOVERNO POLITICO. E NON VERRANNO IMPOSTI NOMI NÉ SI PROCEDERÀ CON IL BILANCINO, PERCHÉ CI METTO LA FACCIA" – FORZA ITALIA PROTESTA CON DRAGHI: "SURREALE CHE NON SIAMO STATI INVITATI A CABINA DI REGIA DEL PNRR"