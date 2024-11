“ELON MUSK È UN VALORE AGGIUNTO E UN POSSIBILE INTERLOCUTORE” – GIORGIA MELONI ARRIVA AL CONSIGLIO EUROPEO DI BUDAPEST E FA SUBITO CAPIRE DI AVER INDOSSATO LA CASACCA DI TRUMP: LODA IL FONDATORE DI TESLA E MINIMIZZA SULLE CONSEGUENZE IN UE DEL RITORNO DEL TYCOON (“L’EUROPA DEVE PRENDERE LE MISURE DI SE STESSA, IL DIBATTITO SULLA COMPETTIVITÀ È INIZIATO MESI FA” – POI COMMENTA L’USCITA INFELICE SUL FATTO CHE DA PREMIER NON HA “DIRITTI SINDACALI”: “DIFENDIAMO I LAVORATORI MEGLIO DELLA SINISTRA AL CAVIALE” - VIDEO

MELONI, SAPPIAMO COSA FARE, ORA SERVONO LE RISORSE

(ANSA) - "Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, ora il punto è se vogliamo dare agli stati membri le risorse necessarie, questo è il vero dibattito e non so se questa mattina arriverà a soluzioni concrete, ma è l'elemento centrale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando al Consiglio Europeo informale di Budapest.

MELONI, 'MUSK VALORE AGGIUNTO E POSSIBILE INTERLOCUTORE'

(ANSA) - Elon Musk "è un valore aggiunto del nostro tempo e un possibile interlocutore". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti a Budapest.

MELONI, 'TRUMP? EUROPA PRENDA LE MISURE DI SE STESSA'

(ANSA) - "A me pare che l'Europa debba trovare una quadra e prendere le misure di se stessa. Sembra che scopriamo dei dibattiti oggi, penso al tema della competitività, dei dazi. Però ricordo che il dibattito sulla competitività europea è un dibattito che è iniziato mesi fa all'indomani dell'Inflation Reduction Act.

Se volessimo dirlo con una battuta che ricorda appunto i presidenti americani, non chiederti cosa gli Stati Uniti possano fare per te, chiediti cosa l'Europa debba fare per se stessa, che è il dibattito di questa mattina". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al vertice informale Ue a Budapest.

MELONI,DIFENDIAMO LAVORATORI MEGLIO DI SINISTRA AL CAVIALE

(ANSA) - "Mi dispiace che anche su questo si riesca a fare una polemica su una cosa completamente inutile, non so cosa si intenda per svilire i diritti sindacali che questo governo difende molto meglio della sinistra al caviale".

Lo dice Giorgia Meloni replicando alle parole di Elly Schlein sul messaggio inviato ieri da Budapest dalla premier a un deputato di Fdi dicendo che, nonostante l'influenza, avesse preso parte al vertice informale dei 27.

MELONI, 'SÌ A PIÙ DIFESA MA COSTI NON CADANO SULLA GENTE'

(ANSA) - "Io sono assolutamente convinta che l'Europa, e quindi anche l'Italia, debbano riuscire a garantire una loro maggiore indipendenza, una maggiore autonomia, anche investendo di più in difesa ma chiaramente servono gli strumenti per poterlo fare.

Ci sono nel nuovo patto di stabilità delle aperture ma secondo me va fatto molto di più. L'unica cosa che io non sono disposta a fare, ovviamente, è prendermela con i cittadini italiani, i lavoratori. Come lei sa, noi spendiamo le risorse su priorità che sono reali". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando al Consiglio Europeo informale di Budapest.

MELONI,'IN UE C'È PREOCCUPAZIONE SENTENZE SU PAESI SICURI'

(ANSA) - Tra i leader europei "c'era un po' di preoccupazione sul tema" dei Paesi sicuri "che secondo alcuni i governi non sono nella condizione di poter definire cosa sia un Paese sicuro e che leggendo alcune sentenze si rischia di trovarsi di fronte a una realtà nella quale non esistono Paesi sicuri.

Che come io ho detto tante volte e come tutti capiscono di fatto compromette ogni possibilità di governare l'immigrazione e di fermare l'immigrazione illegale di massa e quindi sì, questa è una parte del dibattito sul quale trovo molta solidarietà ". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti a Budapest.

UE. MELONI: SPESA DIFESA A 2% PIL? SCELTA CHE CONDIVIDO, MA SERVONO STRUMENTI

(DIRE) - "La spesa per la difesa al 2% del Pil? Io sono assolutamente convinta che l'Europa e quindi anche l'Italia debbano riuscire a garantire la loro maggiore indipendenza e la loro maggiore autonomia anche investendo di più in difesa.

Chiaramente servono gli strumenti per poterlo fare, questo è un grande dibattito che riguarda il patto di stabilità e che l'Italia ha posto.

Ci sono nel nuovo patto delle aperture, secondo me va fatto molto di più e quindi penso che questo sia un altro di quei dibattiti che bisognerà prima o poi riaprire". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel punto stampa a Budapest prima di partecipare alla Riunione informale dei Capi di Stato o di governo del Consiglio europeo.

"Al di là della volontà c'è quello che si può fare- ha sottolineato Meloni - e le risorse vanno individuate in qualche modo. L'unica cosa che io non sono disposta a fare ovviamente è prendermela con i cittadini italiani e i lavoratori. Noi spendiamo le risorse su priorità che sono reali e non gettiamo soldi dalla finestra, quindi bisogna anche dire come si fa ad aiutare gli Stati membri a trovare quelle risorse per scelte che sono strategiche e che io condivido".

