29 gen 2022 21:43

“LE EMERGENZE RICHIAMANO AL SENSO DI RESPONSABILITÀ” – MATTARELLA ACCETTA IL SECONDO MANDATO UFFICIALMENTE E FA UN BREVISSIMO DISCORSO: “RINGRAZIO CHI HA RIPOSTO IN ME LA FIDUCIA, NON POSSIAMO SOTTRARCI AI DOVERI A CUI SIAMO CHIAMATI” - VIDEO