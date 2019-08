“ESISTE IL RISCHIO PATRIMONIALE” – MATTARELLA RICEVE QUEL CHE RESTA DI BERLUSCONI E SILVIONE FA IL REMAKE DI SE STESSO : “IL GOVERNO PD-M5S È PERICOLOSO PERCHÉ FORTEMENTE SBILANCIATO A SINISTRA. SAREBBE UN TRADIMENTO DEGLI ELETTORI. MAGGIORANZA DI CENTRODESTRA O ELEZIONI” – AI GIORNALISTI: “ATTENTI AL FUTURO, CI SONO PROGRAMMI PER METTERE A ZERO L’EDITORIA” - “MEGLIO NON RIFERIRE GIUDIZI DI MERKEL E JUNCKER SUL PRECEDENTE GOVERNO”, CON A FIANCO LE CHARLIE'S ANGELS GELMINI-BERNINI E TAJANI CHE PARE UN BODYGUARD – VIDEO

(LaPresse) - "Abbiamo manifestato al presidente la nostra preoccupazione per questa crisi di Governo, particolarmente grave perché si apre in un momento delicato". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

(LaPresse) - "Le coalizioni nascono prima del voto, non dopo. Un Governo secondo noi non può nascere in laboratorio, non può nascere se basato solo di un contratto. Oggi mettiamo in guardia dal rischio di una nuova maggioranza tra diversi, improvvisata, che esiste solo in Parlamento e non nel Paese e non rispecchia la volontà degli elettori". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

(LaPresse) - Un governo nato in Parlamento"Non può essere la base di un esecutivo stabile, ma un tradimento degli elettori e fortemente sbilanciato a sinistra e pericoloso per le imprese e per la sicurezza" Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

(LaPresse) - Siamo alla vigilia "di una manovra che ci ha trasformati in osservati speciali. I 14 mesi di Governo hanno indebolito pesantemente l'economia italiana". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo. "Esiste il rischio concreto che si ricorra a una patrimoniale che metterebbe in pericolo le prospettive di crescita", ha aggiunto.

(LaPresse) - "In nessun caso FI è disponibile a sostenere un Governo". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

(LaPresse) - "Occorre realizzare in Parlamento una maggioranza di centrodestra che corrisponda al sentire degli italiani. Qualora non fosse realizzabile la strada maestra è il voto anticipata". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

(LaPresse) - "Il centrodestra è la maggioranza uscita dalle urne alle scorse elezioni politiche ed è oggi la maggioranza naturale in Italia". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

(LaPresse) - "Dopo tanto avventurismo il Paese ha bisogno di un Governo stabile, solido, coeso, con un programma coerente, con una forte legittimazione democratica". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo. "Noi proponiamo il modello del centrodestra che funziona da 25 anni".

(LaPresse) - "Vi dico una cosa: attenzione al futuro. Ci sono in giro dei programmi che metterebbero a zero tutta l'editoria, non solo quella televisiva ma anche della carta stampata". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo. È l'unico passaggio 'a braccio' che il Cav ha fatto, dopo aver letto in precedenza tutto il suo intervento.

(LaPresse) - "Non riferisco le frasi con le quali Merkel e Juncker hanno definito il precedente governo perché sono parole che farebbero male a tutti". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

