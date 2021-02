13 feb 2021 19:48

IL “FATTO” RANDELLA CARLO DE BENEDETTI CHE SI E’ SBRODOLATO NELL’ELOGIO DELLA “COMPETENZA”: “OLIVETTI, SORGENIA E TUTTI GLI ALTRI SUOI SUCCESSI STANNO LÌ A DIMOSTRARE LA SUA COMPETENZA. E POI, IL POVERO DE BENEDETTI POTRÀ TORNARE A FARE COLAZIONE A PALAZZO CHIGI COME AI BEI TEMPI: CERTO, MAGARI UNA DRITTA COME QUELLA DATAGLI DA MATTEO RENZI SULLA RIFORMA DELLE POPOLARI PER DECRETO A QUESTO GIRO NON LA RACCATTA…”