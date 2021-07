SALVINI STAVOLTA POSA IL MOJITO - IL "CAPITONE" È SPIAGGIATO VICINO AL PAPEETE, A MILANO MARITTIMA, MA RINUNCIA AI COLPI DI TESTA COME QUELLI DELL'ESTATE 2019 CHE L'HANNO FATTO CACCIARE DAL GOVERNO: "NOI CONTINUIAMO A LAVORARE PER RISOLVERE I PROBLEMI, PERÒ SE DRAGHI È IN BALIA DEI RICATTI DEI 5 STELLE È UN PROBLEMA. DIPINGONO ME COME UN NO VAX, MA IO CERCO SOLO DI TENERE INSIEME L'ITALIA E PER SALVAGUARDARE IL PIL" (OCCHIO PERÒ PERCHÉ LE FILE DEI SELFIE SONO DIMINUITE…)