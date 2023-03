15 mar 2023 15:32

“FINCHE’ A GUIDARE UN GOVERNO CI SARA’ LA SOTTOSCRITTA L'ITALIA NON POTRA' MAI ACCEDERE AL MES” – DURANTE IL QUESTION TIME ALLA CAMERA, GIORGIA MELONI CONFERMA LA SUA POSIZIONE SUL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ: "NELLO SCORSO NOVEMBRE IL PARLAMENTO HA DATO UN MANDATO A NON RATIFICARE LA RIFORMA E A NON APRIRE IL DIBATTITO IN ASSENZA DI UN QUADRO CHIARO IN MATERIA DI GOVERNANCE, DI PATTO STABILITA' E IN MATERIA BANCARIA”