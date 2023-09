26 set 2023 17:18

“FINIRE COME LA GRECIA? MAGARI” – IL DIRETTORE DEL “FOGLIO”, CLAUDIO CERASA, IN SOLLUCCHERO PER LA SITUAZIONE POLITICA DI ATENE: “HA UN PREMIER CONSERVATORE CHE NON SI ISPIRA A TRUMP, CHE NON HA PAURA DELLA GLOBALIZZAZIONE, CHE NON HA TIMORE DEL RIGORE. UN PAESE CHE CRESCE E CHE ABBATTE IL SUO DEBITO, E ORA UN LEADER DI SINISTRA, STEFANOS KASSELAKIS, PRO CRESCITA E NEMICO DEL CIRCO MEDIATICO GIUDIZIARIO…”