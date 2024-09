“FINO A QUANDO GIORGIA MELONI COPRIRÀ SANGIULIANO?” – DOPO IL DAGO-SCOOP SULLA MAIL INTERNA AL MINISTERO DELLA CULTURA, ANCHE IL M5S SI SVEGLIA SUL CASO DELLA PSEUDO-CONSIGLIERA DI GENNY, MARIA ROSARIA BOCCIA: "PER IL GOVERNO È FINITO IL TEMPO DEI SILENZI IMBARAZZATI. DEVONO SPIEGARE PERCHÉ UNA ‘CONSIGLIERA’, CHE TALE NON ERA, DEL MINISTRO DELLA CULTURA HA PARTECIPATO A INCONTRI RISERVATI, A CHAT INTERNE AL MINISTERO E A RIUNIONI SENZA AVERNE TITOLO” – IL PD PRESENTA UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE - SCALFAROTTO: "SE NON È IN GRADO DI SPIEGARE, ALLORA SI DIMETTA"

1. M5S, FINO A QUANDO MELONI COPRIRÀ GENNARO SANGIULIANO?

MARIA ROSARIA BOCCIA - GENNARO SANGIULIANO

(ANSA) - "Per Gennaro Sangiuliano e per l'intero governo Meloni è finito il tempo dei silenzi imbarazzati. Devono spiegare perché una "consigliera" - che tale non era - del ministro della Cultura ha partecipato a incontri riservati, a chat interne al ministero e a riunioni con i consiglieri del ministro senza averne titolo. Devono spiegare come possa essere possibile che la "non consigliera" di Gennaro Sangiuliano ricevesse mail con informazioni sensibili da funzionari del ministero della Cultura, per giunta su un account non protetto".

la nomina fantasma - vignetta by giannelli sul caso boccia - sangiuliano

A chiederlo in una nota sono i capigruppo del M5S in Commissione Cultura alla Camera e al Senato Antonio Caso e Luca Pirondini. "Devono anche spiegare - aggiungono - se è vero che ha partecipato ad eventi pubblici in qualità di "collaboratrice" di Gennaro Sangiuliano e se tali trasferte, con relativi benefit e spese di viaggio, siamo state pagate con soldi pubblici.

Devono spiegare se davvero a questa persona sia stato promesso di curare addirittura l'organizzazione del G7 della Cultura di Pompei, evento inizialmente previsto a Positano. E a questo punto devono spiegare anche il perché dello spostamento. Insomma Gennaro Sangiuliano deve spiegare parecchie cose, ma nonostante la sua proverbiale sbruffonaggine fino ad oggi davanti a tutte queste domande continua a tacere imbarazzato".

"Ora - incalzano gli esponenti del M5S - è tempo che venga in Parlamento a rispondere. Fino a quando Giorgia Meloni continuerà a tollerare tutto questo coprendo il suo ministro? Perché anche lei non dice nulla? Quando arriverà un sussulto di dignità dal duo Meloni-Sangiuliano?".

BRAGA, SANGIULIANO CHIARISCA. PD PRESENTERÀ INTERROGAZIONE

gennaro sangiuliano giorgia meloni

(ANSA) - "Senza aspettare la Conferenza dei Capigruppo il Partito Democratico presenterà un'interrogazione chiedendo al presidente Mollicone di convocare immediatamente la commissione per rispondere.

Una figura così importante come il ministro della Cultura che espone il nostro paese ad una vicenda di gossip, denota l'atteggiamento di questa destra al potere, un uso patronale delle istituzioni e una mancanza di rispetto per il ruolo che si ricopre. Sangiuliano avrebbe dovuto chiarire senza l'input delle opposizioni". Lo ha dichiarato la capogruppo alla Camera del PD Chiara Braga, ospite a Start su Sky TG24.

2. MELONI: GOVERNARE SENZA SPERPERI SANGIULIANO, CRESCE IL CASO CONSIGLIERA

Estratto dell’articolo di Paola Di Caro per il “Corriere della Sera”

maria rosaria boccia in prima fila con gennaro sangiuliano a sanremo

[…] Giorgia Meloni […] sa che di nodi al pettine da sciogliere lei e il suo governo ne hanno parecchi. […] E le servirà determinazione per sminare il campo da tanti casi aperti, che si sommano al complicato puzzle del varo della manovra con risorse scarse. Uno, recentissimo, è quello che coinvolge il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, accusato di aver assunto una consulente molto discussa per l’assenza di titoli specifici.

Ieri è stato Ivan Scalfarotto di Iv ad attaccare: «Dagospia pubblica una mail interna al ministero della Cultura, relativa ad atti riservati, arrivata in copia all’ormai famosa “consulente fantasma” Maria Rosaria Boccia. Bisogna che il ministro Sangiuliano riferisca al più presto al Parlamento: se non è in grado di spiegare, allora si dimetta. Meloni non può accettare una simile situazione. Se necessario, siamo pronti alla mozione di sfiducia». E anche il Pd chiede la sua audizione in commissione Cultura.

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

È solo l’ultimo dei casi appunto che hanno coinvolto il suo governo, e si somma a nuove polemiche. Quella che si trascina ormai da agosto è sulla cittadinanza. Forza Italia non cede e chiede che la legge venga modificata permettendo l’acquisizione dello status di italiani ai ragazzi che abbiano compiuto un ciclo di studi di almeno 10 anni, anche se «non è una priorità», la Lega invece continua a fare muro.

Ieri la leghista Laura Cavandoli ha anticipato il contenuto di un ordine del giorno che verrà presentato alla riapertura dei lavori: «La nostra intenzione è aprire un ragionamento e chiedere l’impegno del governo per sospendere la procedura relativa alle richieste del rilascio della cittadinanza italiana per chi è imputato per reati gravi contro la persona o lo Stato, fino alla sentenza definitiva», è il senso del testo. Altro che apertura insomma […]

