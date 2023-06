6 giu 2023 16:14

“LA FORMULA DI PACE PUÒ ESSERE SOLO UCRAINA” – COME È ANDATO L’INCONTRO TRA ZELENSKY E IL CARDINAL ZUPPI, INVIATO DI BERGOGLIO PER TENTARE UNA MEDIAZIONE PER PORRE FINE ALLA GUERRA? NON COSÌ MALE: ANCHE SE IL PRESIDENTE UCRAINO A PAROLE CONTINUA A FARE IL DURO, E DICE CHE “UN CESSATE IL FUOCO NON PORTERÀ LA PACE”, PRIMA O POI DOVRÀ ADEGUARSI. L’UCRAINA SI PUÒ PERMETTERE UNA CONTROFFENSIVA SOLO GRAZIE ALLE ARMI OCCIDENTALI. E UNA VOLTA RIPRESO QUALCHE TERRITORIO, SARÀ COSTRETTO A VENIRE A PATTI CON PUTIN…