Estratto dell’articolo di Giuliano Ferrara per “il Foglio”

giuliano ferrara foto di bacco (3)

Forse il Pd è una caricatura di partito, forse la sua classe dirigente è una caricatura di classe dirigente. I programmi sono verbosi, retoricamente ambientalisti, wokisti, correttisti. Non li ho letti e non mi piacciono.

Probabilmente è destinato a perdere, non è riuscito a mettere insieme la coalizione efficace, con tutti dentro, per riaprire da condizioni di forza la discussione sulle cose da fare dopo il voto (in genere si fa così, malgrado il manuale purista di Carlo Calenda, che vive in un altro mondo, ora senza Albertini e Pizzarotti, figuriamoci poi). Sfortuna, anche.

enrico letta elly schlein

[…] Però le liste del Pd sono niente male. […] Enrico Letta è un po’ floscio, d’accordo, ma non è eternizzato da una vanità sfacciata, per fortuna i suoi libri sull’anima e il cacciavite non si vendono, oggi c’è ed è bene che ci sia, domani chissà, eppure ha messo insieme ragazzotti di belle speranze, fedelissimi di curriculum tutt’altro che ignobile, riformisti cattolici di sinistra e postcomunisti di tutte le età, massimalisti con diritto di tribuna, e reduci del governo Draghi e del governo Conte che sono stati il sale di una legislatura produttiva e non così banale come la si vuole dipingere.

ENRICO LETTA

[…] Intanto una buona opposizione forse si prepara: ha i suoi bravi costituzionalisti, i suoi professionisti del Parlamento, i suoi sindaci (manca all’appello un capo di gabinetto, ma pazienza), i suoi presidenti di regione e assessori, che nel Lazio mi hanno inoculato tre volte che manco a Zurigo (per la quarta aspetto e spero nuovi ritrovati d’autunno), le sue donne compresa la petulante ma non antipatica “Alice” Serracchiani, e spero i suoi boss e capicorrente.

Che volete di più dalla vita da una piccola oligarchia che ha condiviso la responsabilità del Rosatellum con la Lega e i grillozzi e ora ne paga tutto il pegno? Un giorno troveranno il modo di dirci chi sono, intanto meritano il voto di alcuni, pochi, di noi, per ciò che non sono. E per liste niente male, il Fratoianni inoffensivo compreso.

