“LA FRANCIA È ENTRATA IN UN’ECONOMIA DI GUERRA” – EMMANUEL MACRON EVITA DI PARLARE DEL RISULTATO MODESTO ALLE LEGISLATIVE E TIENE ALTA LA TENSIONE: “DOBBIAMO ORGANIZZARCI IN MODO DURATURO. QUESTO SIGNIFICA ANCHE UN’ECONOMIA IN CUI DOVREMO ANDARE PIÙ VELOCI, RIFLETTERE IN MODO DIVERSO. NON POSSIAMO PIÙ VIVERE AL RITMO E CON LA STESSA GRAMMATICA DI UN ANNO FA. È CAMBIATO TUTTO”

EMMANUEL MACRON ESERCITO

(ANSA) - La Francia è "entrata in un'economia di guerra per cui credo, dovremo organizzarci in modo duraturo": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, inaugurando il salone Eurosatory.

"Questo significa anche un'economia in cui dovremo andare più veloci, riflettere in modo diverso", ha avvertito, aggiungendo che questo cambio di passo servirà anche a "poter ricostituire più rapidamente ciò che è indispensabile per le nostre forze armate, per i nostri alleati, per tutti coloro che vogliamo aiutare".

jean luc melenchon emmanuel macron

Un'economia, ha precisato Macron, "in cui non possiamo più vivere al ritmo, e direi con la stessa grammatica di com'era fino ad un anno fa. E' cambiato tutto. E questo cambiamento non sono solo gli Stati a subirne le conseguenze ma tutti gli attori della filiera".

mario draghi emmanuel macron emmanuel macron voto per le elezioni legislative