“AI FUNERALI VORREBBE ESSERE IL MORTO E AI MATRIMONI LA SPOSA” - TRAVAGLIO BOMBARDA RENZI A “OTTO E MEZZO”: “SI IMBUCA DAPPERTUTTO, SI INTESTA NORME NON SUE, È SFASATO E IL SUO PARTITO È IRRILEVANTE, È IMBARAZZANTE. DAL REFERENDUM HA PERSO OGNI CONTATTO CON LA REALTÀ” - SUL FINALE IL DIRETTORE DEL “FATTO” METTE IL DITO NELLA PIAGA DEI 5 STELLE: ROUSSEAU È IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE….” – VIDEO

MARCO TRAVAGLIO: "MAL DI PANCIA TRA PARLAMENTARI 5STELLE? DI COSA SI LAMENTANO? CONTRO ROUSSEAU? MA SE SONO STATI ELETTI LÌ!"

Da www.la7.it

Marco Travaglio si scaglia contro i presunti mal di pancia tra la compagine parlamentare del M5S: "Di cosa si lamentano? Sono ancora al governo e al loro posto. Criticano anche Rousseau? E come sono stati eletti? La piattaforma di Casaleggio è in una situazione di potenziale conflitto d'interesse e deve far qualcosa per non farlo diventare reale"

OTTO E MEZZO, TRAVAGLIO E IL RECORD DI INSULTI A RENZI IN POCHI MINUTI: "SFASATO, IMBARAZZANTE, IRRILEVANTE"

Da www.liberoquotidiano.it

"Si imbuca ovunque, cerca visibilità attaccando Conte, è un personaggio imbarazzante". Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber in collegamento con Otto e mezzo su La7, prova a battere in una manciata di minuti il record di insulti a Matteo Renzi (record che molto probabilmente già gli appartiene).

Si parla dello scontro tra il leader di Italia Viva e il premier, e il direttore del Fatto quotidiano si schiera ovviamente con l'avvocato. Renzi, spiega Travaglio, "si prende meriti non suoi, è sfasato, il suo partito è irrilevante, al 3 per cento. Ha perso dal referendum ogni contatto con la realtà". Peccato che, nonostante questo, sia di fatto considerato da tutti la vera mina vagante per la maggioranza e la tenuta del governo, alla faccia della irrilevanza.

