16 ott 2022 10:36

“LA FURIA NAZIFASCISTA SIA DA MONITO CONTRO L’ODIO” – GIORGIA MELONI RICORDA LA “VILE E DISUMANA” DEPORTAZIONE DI EBREI ROMANI – “IL 16 OTTOBRE 1943 È PER ROMA E PER L’ITALIA UNA GIORNATA TRAGICA, BUIA E INSANABILE. UN ORRORE CHE DEVE ESSERE DA MONITO. UNA MEMORIA PER CONTINUARE A COMBATTERE, IN OGNI SUA FORMA, L’ANTISEMITISMO”. SI PREOCCUPA LEI DI RICORDARE QUESTE PAROLE AL DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA GALEAZZO BIGNAMI CHE SI VESTI’ DA NAZISTA?