gennaro sangiuliano giorgia meloni

MELONI NON VA A VERONA, VIDEOCOLLEGAMENTO CON G7 PARLAMENTI

(ANSA) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a differenza di quanto previsto dal programma, non parteciperà in presenza all'apertura della riunione del G7 dei Parlamenti a Verona. A quanto si apprende, interverrà in collegamento video alle 10.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO A SANREMO IL 16 LUGLIO 2024

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco e Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

La poltrona di Gennaro Sangiuliano barcolla come mai. Per tutta la giornata di ieri il ministro della Cultura è stato a un millimetro dall’essere dimissionato. Solo a sera, dopo una girandola di incontri a Palazzo Chigi e a via della Scrofa dov’è rimasta per ore la sorella Arianna, Giorgia Meloni decide di «tenere botta», riferiscono i suoi.

L INTERVISTA DI MARIA ROSARIA BOCCIA SULLA STAMPA

Forse anche perché il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è rientrato dal G7 dei Parlamenti di Verona solo di notte. Ma per il siluramento dell’ex direttore del Tg2, stavolta, potrebbe essere questione di ore.

[…] le anticipazioni dell’intervista di Maria Rosaria Boccia alla Stampa […] tormentano la premier. Soprattutto perché l’ex consulente ombra (e amante) del ministro avrebbe confermato di avere ascoltato - e forse registrato? - le conversazioni di Sangiuliano con diversi colleghi di Cdm e persino con la leader di FdI.

IL CASO BOCCIA - SANGIULIANO - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO

Il cerchio magico di Meloni è in fibrillazione. Questo sarebbe lo scenario peggiore. E Sangiuliano aveva garantito alla presidente del Consiglio: Boccia non può avere ascoltato nulla di rilevante.

Dentro FdI quasi nessuno si fida più di lui. Sangiuliano fino a sera fischietta, annuncia di avere firmato un decreto per riorganizzare il dicastero, vede il sottosegretario leghista all’Economia, Federico Freni, per discutere di manovra. «Resto, ho tanto lavoro da fare», confida agli interlocutori di queste ore tribolate. Quasi a dire: non mi faccio da parte.

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

Di notte, quando le dichiarazioni di Boccia impazzano da un sito all’altro, annuncia che vedrà gli avvocati per un esposto: c’è chi dice che la mossa arrivi dopo un contatto con Meloni. Sperava di avere chiuso il caso con l’intervista al Tg1, Sangiuliano. Invece pure tra i banchi di FdI le lacrime catodiche hanno suscitato irritazione: «Doveva solo chiarire la vicenda dei rimborsi. Ha esagerato. È diventata una storia ridicola», si sfoga un colonnello della fiamma.

Nel partito tutti si attengono alla linea della leader, ma il grosso di FdI non si straccerebbe le vesti se il ministro facesse un passo indietro. La linea prevalente è quella di Giovanbattista Fazzolari: Sangiuliano va difeso, fino a prova contraria. Se escono altre notizie imbarazzanti, politiche, sul governo, è game over. Pochissimi, come il viceministro Edmondo Cirielli, difendono ancora il ministro a spada tratta.

maria rosaria boccia intervistata da federico monga per la stampa

La stessa Arianna Meloni, racconta chi l’ha sentita, avrebbe ammesso in privato che «non ha fatto nulla di penalmente rilevante», ma «leggerezze sì». Neanche per lei, però, ancora sufficienti per licenziarlo. […] Le contorsioni della destra affiorano sui giornali d’area. Libero e La Verità non difendono, anzi, Sangiuliano. Il Giornale l’ha fatto fino a ieri, poi Alessandro Sallusti in serata ha consigliato all’ex collega le dimissioni.

[…] Meloni […] In serata vede il vicepremier forzista Antonio Tajani, a Palazzo Chigi per un incontro che non era in agenda. Teme nuovi audio sciorinati da Boccia, in questa partita a scacchi in cui si capisce, ora, dove può cadere il ricatto. Si cruccia per il rischio boomerang sull’elettorato femminile. E infatti FdI da 48 ore scandaglia i social, per tastare l’umore della base, anche se per ora sono esclusi sondaggi diretti tra gli iscritti […]. […]

MARIA ROSARIA BOCCIA CON GENNARO SANGIULIANO IL 5 AGOSTO 2023 (IL GIORNO IN CUI SI SAREBBERO CONOSCIUTI)

L’epilogo dell’affaire pompeiano, comunque, pare vicino. L’opposizione invoca un chiarimento in Parlamento e le dimissioni: «Questa vicenda ha imbarazzato già abbastanza il Paese», dice Elly Schlein. E ai piani alti di FdI circola già una possibile narrazione, per accompagnare il ministro alla porta: «Non ha fatto nulla di male sul piano penale ma se con questa pressione, visto il caso mediatico, non si sentisse più in grado di lavorare serenamente...».

