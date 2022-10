“È GIÀ TORNATO IN MODALITÀ PAPEETE” – DENTRO FRATELLI D’ITALIA NON HANNO PER NIENTE PRESO BENE LE SPARATE DI MATTEO SALVINI, CHE VUOLE DETTARE L’AGENDA ALLA MELONI, “BRUCIANDO” IL SUO DISCORSO SULLA FIDUCIA. IL “CAPITONE” VUOLE MARCARE STRETTA LA “DUCETTA” E ANCHE IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, GIANCARLO GIORGETTI – L’ORDINE DI SCUDERIA, PER IL MOMENTO, È IL SILENZIO ASSOLUTO: VIETATO FARE POLEMICHE…

Subito abolizione della Legge Fornero, quota 41, flat tax al 15% e pace fiscale. Il governo ha solo pochi giorni di vita eppure la Lega pone già con forza i suoi paletti in materia economica elencando esplicitamente quelle che sono le sue priorità alla premier Giorgia Meloni.

Insomma, Via Bellerio fa capire che non intende minimamente svolgere il ruolo da 'junior partner' in modo remissivo, ma anzi, detta una sua agenda economica, in modo autonomo rispetto alla coalizione.

Nel corso di una riunione con i massimi esperti del partito, Matteo Salvini rende plastica la volontà di far sentire subito la sua voce forte e chiara nei confronti della neo premier ma anche nei confronti del suo "fedelissimo" Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'economia. Il Capitano vuole marcare stretti entrambi.

Ma c'è dell'altro. Matteo Salvini con la riunione del dipartimento economico del partito e la successiva comparsata a Porta a Porta ha inteso "bruciare" il discorso sulla fiducia di governo che Giorgia Meloni presenterà oggi in Parlamento e, per inciso, dalle parti di Fratelli d'Italia non l'hanno per niente presa bene. "È già tornato in modalità Papeete", il refrain. Ma da Fratelli d'Italia l'ordine di scuderia, almeno per il momento, è quello del silenzio più assoluto: vietato fare polemiche.

