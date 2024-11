“GIORGIA MELONI COLTIVA LA SUA RELAZIONE CON ELON MUSK” – IL QUOTIDIANO FRANCESE “LE MONDE” INFILA MALIZIOSO LA PENNA SUL RAPPORTO TRA LA DUCETTA E IL FAN NUMERO UNO DI TRUMP: “LA PREMIER ITALIANA VORREBBE ESSERE L'INTERLOCUTRICE PRIVILEGIATA DEL MILIARDARIO STATUNITENSE" – LA VISITA DI MUSK AD ATREJU E IL VERO OBIETTIVO DELL’AMICIZIA CON MUSK: “UNA PASSERELLA SUPPLEMENTARE VERSO DONALD TRUMP…”

Italia-Usa: "Le Monde", Meloni "coltiva la sua relazione" con Musk

ARTICOLO DI LE MONDE SULLA 'RELAZIONE' TRA GIORGIA MELONI E ELON MUSK

(Nova) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "coltiva la sua relazione" con Elon Musk, l'amministratore delegato di Tesla e Space X. Lo scrive il quotidiano "Le Monde", spiegando che la "titolare di Palazzo Chigi "vorrebbe essere l'interlocutrice privilegiata del miliardario statunitense".

Nel dicembre del 2023 Musk ha partecipato a Roma ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia. Durante il suo intervento il fondatore di Tesla ha denunciato la cultura woke, l'immigrazione illegale e la tirannia del politicamente corretto.

Tutti argomenti in linea, riporta "Le Monde", in linea con il pensiero di Meloni. "Uno degli uomini piu' ricchi del mondo e' andato a dichiarare nella sua capitale di avere i suoi stessi nemici", scrive "Le Monde" spiegando che per la presidente l'amicizia con Musk e' una "passerella supplementare" verso Donald Trump

