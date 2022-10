“GIORGIA MELONI, UN COMPORTAMENTO SUPPONENTE, PREPOTENTE, ARROGANTE” – IERI MATTINA, AL SENATO, SILVIO BERLUSCONI ERA INFURIATO E SI È SFOGATO BUTTANDO GIÙ SU UN FOGLIO I SUOI PENSIERI SULLA “DUCETTA”: “NESSUNA DISPONIBILITÀ AI CAMBIAMENTI, È UNA CON CUI NON SI PUÒ ANDARE D'ACCORDO" – IL CAV, DOPO IL BLITZ TENTATO DA LICIA RONZULLI, È IN GROSSA DIFFICOLTÀ: È ISOLATO E TRA I SUOI PARLAMENTARI STA INFIAMMANDO LA RIBELLIONE

SILVIO BERLUSCONI CON GLI APPUNTI SULLA MELONI AL SENATO

Concetto Vecchio per www.repubblica.it

Le 11.30 di ieri mattina al Senato. Liliana Segre ha appena finito di parlare. I senatori hanno iniziato a votare per eleggere il nuovo presidente. Il centrodestra però si è spaccato.

Quelli di Forza Italia sono usciti dall' aula, ai banchi è rimasto il solo Silvio Berlusconi, che ha appena mandato al diavolo Ignazio La Russa, il candidato del centrodestra. Forza Italia non lo voterà.

Berlusconi appunta la sua rabbia su un foglietto. Scrive: "Giorgia Meloni, un comportamento supponente, prepotente, arrogante, offensivo, ridicolo. Nessuna disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d'accordo".

GLI APPUNTI DI SILVIO BERLUSCONI SU GIORGIA MELONI

In un secondo momento, chissà perché, cancellerà la parola "ridicolo". Non è previsto alcun discorso del Cavaliere, quelle frasi servono soltanto a cristallizzare il suo malumore. Poco dopo La Russa sarà eletto con 116 voti, col soccorso rosso dell'opposizione. Per Berlusconi è uno smacco. L'astensione per convincere Meloni a cedere su Licia Ronzulli ministra si è tramutata in beffa: FdI può fare a meno di lui.

Il cammino del centrodestra comincia col piede sbagliato. E i rapporti tra il fondatore di FI e la premier in pectore sono rovinosi, come questa fotografia plasticamente dimostra.

SILVIO BERLUSCONI - GIORGIA MELONI - MATTEO SALVINI - BY EDOARDO BARALDI salvini meloni berlusconi piazza del popolo 3 LA LISTA DEI MINISTRI CHIESTI DA BERLUSCONI - ZOOM DI TGLA7 SALVINI BERLUSCONI MELONI LUPI SILVIO BERLUSCONI LICIA RONZULLI MEME silvio berlusconi ignazio la russa SILVIO BERLUSCONI AL SENATO SILVIO BERLUSCONI AL SENATO SILVIO BERLUSCONI SORRETTO IN SENATO SILVIO BERLUSCONI IN SENATO