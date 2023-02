16 feb 2023 10:22

“GIORGIA MELONI HA UN DISEGNO AMBIZIOSO IN EUROPA MA QUELLE VOLPI DELLA SINISTRA NON SE NE RENDONO CONTO” - MASSIMO CACCIARI: “VUOLE SPINGERE TUTTI I DITTATORELLI EX FASCISTI UNGHERESI, POLACCHI, BULGARI, SLOVENI O CROATI, VERSO UNA GRANDE DESTRA EUROPEA CHE SI ALLEI AL PPE. ALTRO CHE MARINE LE PEN - FAZZOLARI DICE CHE WASHINGTON CI CONSIDERA L'UNICO INTERLOCUTORE DAVVERO AFFIDABILE? PUTTANATE. MELONI HA GIURATO FEDELTÀ AL PROGRAMMA DI DRAGHI E HA COME OBIETTIVO RASSICURARE NON SOLO GLI USA E LA NATO, MA ANCHE I POPOLARI EUROPEI - PER CALENDA SI SONO SBAGLIATI GLI ELETTORI? CHE SI FACCIA CURARE. SONO BATTUTE DA PSICHIATRA…”