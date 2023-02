INDOVINA CHI PASSEGGIA A VIA DELLA SCROFA – GIANFRANCO FINI È STATO AVVISTATO PER BEN DUE VOLTE, A DISTANZA DI 4 ORE, NEI PRESSI DELLA SEDE DI FRATELLI D’ITALIA, DALL’OBIETTIVO DI RINO BARILLARI. L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA NEGLI ULTIMI MESI È TORNATO IN TV PIÙ VOLTE, SEMPRE PER PARLAR BENE DELLA MELONI. NON È CHE STA PENSANDO ANCHE A UN IMPEGNO PIÙ SERIO IN POLITICA?