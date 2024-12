giorgia meloni persona piu potente d europa per politico

Traduzione dell’articolo di www.politico.eu

Chi devo chiamare se voglio parlare con l’Europa?

Se sei Elon Musk - l'uomo più ricco del mondo e consigliere chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump - il numero da comporre è quello di Giorgia Meloni.

In meno di dieci anni, la leader del partito di destra Fratelli d'Italia è passata dall'essere liquidata come una pazza ultranazionalista all'essere eletta primo ministro italiano e ad affermarsi come una figura con cui Bruxelles, e ora anche Washington, possono fare affari.

Anche se sta virando al centro, la Meloni - che ha iniziato la sua carriera politica come attivista nell'ala giovanile del Movimento Sociale Italiano neofascista e ha elogiato il dittatore Benito Mussolini come “un buon politico che ha fatto tutto per il bene dell'Italia” - è stata in prima linea nell’ondata che sta trascinando la politica europea verso l'estrema destra.

In effetti, dalla sua elezione nel 2022, il primo ministro italiano ha introdotto politiche su questioni come l'immigrazione e i diritti LGBTQ+ che un tempo avrebbero attirato la condanna di Bruxelles. Invece, la reazione dei leader dell'Unione Europea ha spaziato dall'indifferenza all'approvazione, con molti che hanno accettato la Meloni come rappresentante appetibile dello zeitgeist sempre più radicale che sta sbocciando su entrambe le sponde dell'Atlantico.

L'incapacità dei politici convenzionali di contrastare una narrazione ultranazionalista sempre più popolare e la loro disponibilità a collaborare con la Meloni sul palcoscenico europeo consentono al quarantasettenne primo ministro italiano - che insiste nell'usare la forma maschile del suo titolo formale, Il Presidente del Consiglio - di essere un “uomo forte” in grado di esercitare un potere enorme in un momento in cui il continente manca di potenti centristi in grado di affrontarla.

L'alfa

La Meloni ha fatto notizia in tutto il mondo quando è diventata il primo primo ministro donna in Italia, ma pochi prevedevano che sarebbe rimasta in carica a lungo. Gli opinionisti si aspettavano che le lotte intestine avrebbero inevitabilmente diviso la sua coalizione di governo composta da partiti di destra, e a Bruxelles non c'era molto interesse per lei.

Dopo aver sopportato per anni le buffonate dell'ungherese Viktor Orbán, i vertici dell'UE non erano entusiasti dell'arrivo di un leader che aveva fatto campagna elettorale su “Dio, patria e famiglia” e aveva formato un governo con partiti simpatizzanti del presidente russo Vladimir Putin.

Ma negli ultimi due anni la Meloni ha consolidato il suo governo come uno dei più stabili mai esistiti nell'Italia del dopoguerra. Sebbene il Paese sia gravato da un debito pubblico pari al 137% del prodotto interno lordo, le previsioni economiche non sono così disastrose da spaventare gli investitori stranieri, attratti da un ambiente politico insolitamente tranquillo.

L'aspetto curato e senza fronzoli della Meloni contribuisce all'immagine di stabilità. Dopo che il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha definito il primo ministro “stronza” durante un comizio elettorale, il primo ministro si è presentato a un evento nella sua regione e ha salutato il politico dell'opposizione affermando: “Presidente De Luca, sono io, uqella stronza della Meloni. Come va?”.

La clip dello scambio tra un De Luca visibilmente innervosito e l’algida Meloni, che è diventata rapidamente virale in Italia, ha rafforzato l'immagine del primo ministro come una “alfa” dalla parlantina diretta che, nonostante sia fisicamente minuta, riesce comunque a sovrastare i suoi rivali. È chiaro che l'apparenza di dominanza non è solo superficiale. Nessun membro della sua coalizione osa lanciare una sfida interna al suo governo e l'opposizione, irrimediabilmente frammentata, ammette apertamente di non poterla sconfiggere.

La stabilità del governo italiano è stata così sorprendente per gli osservatori al di fuori del Paese che molti non hanno notato il regresso democratico - soprattutto per quanto riguarda la libertà di parola - che si è verificato da quando la Meloni è entrata in carica.

Il primo ministro ricorre abitualmente ai tribunali per cercare di mettere a tacere i critici, intentando cause per diffamazione contro personaggi che vanno da Brian Molko, frontman dei Placebo, che l'ha definita “fascista” durante un concerto nel 2023, a un insegnante che l'ha definita “neonazista” durante una discussione in classe. Ha perseguito anche giornali e giornalisti dell'emittente di Stato italiana, che all'inizio dell'anno hanno scioperato per protestare contro la censura del governo.

Inoltre, la Meloni ha preso di mira i giudici italiani che hanno giudicato illegali alcune delle politiche del suo governo e ha pubblicato sui social media delle frasi che li accusavano di complottare contro di lei. Diversi giuristi hanno ricevuto minacce di morte e hanno richiesto la protezione della polizia. Il Consiglio d'Europa, un importante organismo per i diritti umani, ha recentemente avvertito che “le critiche eccessive a singoli giudici... mettono a rischio la loro indipendenza”.

La Meloni ha anche usato il suo potere per colpire gruppi di minoranza come la comunità LGBTQ+, che il primo ministro deride come una “lobby” che sta insidiosamente cercando di imporre la sua “ideologia di genere” al suo Paese. Poco dopo aver assunto l'incarico, il suo governo ha vietato ai sindaci di rilasciare certificati di nascita a bambini nati da madri surrogate o a coppie lesbiche che hanno fatto ricorso all'inseminazione artificiale.

A ottobre, la sua coalizione ha approvato una legge che punisce le persone che hanno un bambino tramite maternità surrogata in qualsiasi parte del mondo con una pena massima di due anni di carcere e multe fino a un milione di euro.

I dati raccolti da Arcigay, la più grande organizzazione non governativa LGBTQ+ italiana, rilevano un netto aumento dei crimini d'odio contro le persone LGBTQ+ da quando la Meloni è al potere. Le politiche del primo ministro contro la comunità e il suo rifiuto di respingere i commenti ostili fatti da membri del suo partito - come il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha detto che gli dispiacerebbe avere un figlio gay, o il senatore Lucio Malan, che ha condiviso un post sui social media equiparando i gay ai “pedofili” - hanno fatto sì che l'Italia si posizionasse al 22° posto su 27 Paesi dell'UE nella classifica annuale di ILGA-Europe sul rispetto dei diritti delle persone LGBTQ+.

Partner volenterosi

Invece di denunciare l'erosione delle libertà civili che si sta verificando nell'Italia della Meloni, i leader dell'UE l'hanno messa da parte come una questione interna. La volontà di guardare dall'altra parte ha una spiegazione semplice: Nello stesso momento in cui la politica di destra ha consolidato il suo dominio in patria, ha anche lavorato duramente per convincere i vertici del blocco che lei è un partner fidato che li sosterrà sulle questioni chiave a cui tengono.

Da quando è salita al potere, Meloni ha messo in atto un impressionante gioco di prestigio ideologico. Anche se ricopre il ruolo di presidente del partito euroscettico Conservatori e Riformisti Europei - un gruppo ombrello paneuropeo che comprende il partito nazionalista polacco Diritto e Giustizia e i Democratici di Svezia di estrema destra - il primo ministro italiano ha mantenuto la sua retorica anti-UE al minimo ed evitato scontri con Bruxelles.

E se nel 2018 la Meloni aveva celebrato la rielezione di Putin come rappresentante “l'inequivocabile volontà del popolo russo”, da quando è entrata in carica ha invece sconcertato i suoi critici emergendo come una delle più accanite sostenitrici dell'Ucraina. La sua immagine di giocatore di squadra si è consolidata lo scorso febbraio, quando ha usato la sua influenza per convincere l'ungherese Orbán a dare l'ok a un importante pacchetto di aiuti all'Ucraina da 50 miliardi di euro, ottenendo il plauso degli alti funzionari.

L'ascesa della Meloni ha coinciso con una presa di coscienza da parte di tutto il blocco della crisi migratoria, e la politica ha sfruttato abilmente la sua immagine gradevole per far convergere l'UE verso l'approccio da lei preferito per affrontare la questione. Un sondaggio condotto su 6.000 cittadini dell'UE prima delle elezioni del Parlamento europeo dello scorso giugno ha indicato “migrazione e richiedenti asilo” come la seconda preoccupazione più importante per loro, e i partiti di estrema destra che chiedono restrizioni hanno ottenuto guadagni significativi in tutto il blocco.

In collaborazione con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la Meloni ha supervisionato la creazione di accordi storici con la Tunisia, la Mauritania e l'Egitto, che hanno permesso di incanalare miliardi di euro verso regimi repressivi che tengono i migranti lontani dall'Europa intercettando le loro imbarcazioni, rinchiudendoli nelle prigioni o gettandoli nel deserto.

Più recentemente, ha lanciato un audace piano per esternalizzare la detenzione dei migranti senza documenti in Albania. I giudici italiani hanno sistematicamente stabilito che il piano è illegale e hanno ordinato il rimpatrio dei richiedenti asilo deportati nel Paese balcanico, trasformando di fatto la Meloni nel direttore di una costosa linea di crociera sponsorizzata dal governo che traghetta i migranti avanti e indietro attraverso l'Adriatico. A novembre, il primo ministro è sembrato ammettere la sconfitta, richiamando le decine di agenti di polizia e di assistenti sociali italiani che erano stati assegnati ai centri di detenzione vuoti.

Né l'apparente fallimento dello schema, né il fatto che le idee del primo ministro italiano non siano necessariamente nuove, hanno impedito ai leader europei di guardare con ammirazione al “modello Meloni”. Leader del centro-sinistra come il tedesco Olaf Scholz hanno ripetuto le dichiarazioni del primo ministro italiano a favore dei rimpatri. Il britannico Keir Starmer si è persino recato in pellegrinaggio a Roma per saperne di più sul programma, elogiando i “notevoli progressi” compiuti dalla linea dura nel ridurre l'immigrazione irregolare.

I capi di governo dell'UE hanno manifestato il loro interesse per l'approccio della Meloni durante la riunione dello scorso ottobre, in cui hanno concordato che “dovrebbero essere presi in considerazione nuovi modi per prevenire e contrastare l'immigrazione irregolare”. La Von der Leyen ha preso a cuore questo messaggio e ora sta pianificando di presentare una bozza di direttiva sui “rimpatri” già a febbraio.

I venti politici stanno riempiendo le vele della Meloni. Con i tradizionali attori del potere a Parigi e Berlino effettivamente fuori servizio, il primo ministro italiano sta beneficiando di un vuoto di potere che le lascia spazio per portare avanti le sue politiche. In un momento di debolezza per i leader convenzionali dell'UE, la Meloni si è efficacemente posizionata come ponte tra l'estrema destra, la cui presenza nei governi europei è in costante crescita, e i leader liberaldemocratici che la vedono come un rappresentante accettabile di un movimento che non comprendono del tutto.

La complicata relazione della Meloni con la von der Leyen sottolinea il potere che attualmente esercita. La presidente della Commissione ha trascorso mesi a corteggiare la leader di destra nel tentativo di convincerla a sostenere la sua rielezione alla massima carica lo scorso giugno. Sebbene il primo ministro italiano si sia astenuto al momento del voto chiave, la von der Leyen ha comunque continuato a fare i salti mortali per stare dalla sua parte.

Quest'estate, alcuni funzionari della Commissione hanno dichiarato a POLITICO che, nel tentativo di proteggere la Meloni, la von der Leyen ha ritardato la pubblicazione della relazione dell'UE sullo stato di diritto perché questa rilevava le “tendenze negative” della libertà dei media in Italia. A settembre la von der Leyen si è spinta ancora più in là per accontentare il primo ministro, nominando il candidato italiano alla prossima Commissione, Raffaele Fitto, uno dei sei vicepresidenti esecutivi del collegio e affidandogli l'importante portafoglio della coesione.

A Bruxelles c'è chi respinge le preoccupazioni sulla Meloni sostenendo che, se mai dovesse rappresentare una minaccia per l'UE, gli altri leader potrebbero muoversi per isolarla come hanno fatto con l'ungherese Orbán.

“Il problema è che la Meloni non è un nuovo Orbán, ma piuttosto un Orbán con gli steroidi”, spiega il ricercatore sull'estremismo politico Pietro Castelli Gattinara, borsista Marie Sklodowska-Curie presso il Centro di studi europei e di politica comparata di Sciences Po. “Rappresenta un Paese più grande e più ricco, membro fondatore dell'UE e con un enorme potere contrattuale”.

I nostri cugini americani

La rielezione di Trump darà ancora più slancio alla Meloni. Certo, il primo ministro italiano non è un “sussurratore di Trump”. Il suo partito Fratelli d'Italia ha lavorato per stabilire legami profondi con il Partito Repubblicano e la stessa Meloni è stata invitata a parlare alla folla del CPAC, il summit annuale degli iperconservatori negli Stati Uniti, nel 2022. Ma ha interagito con il presidente eletto solo una manciata di volte e non ha un rapporto così intenso con lui come l'ungherese Orbán, che ha visitato il complesso di Mar-a-Lago di Trump in Florida in numerose occasioni.

L'ex capo stratega di Trump, Steve Bannon, ha recentemente sostenuto che gli sforzi della Meloni per ingraziarsi i centristi di Bruxelles hanno vanificato la sua possibilità di essere rilevante per l'amministrazione entrante degli Stati Uniti. “Non abbiamo bisogno dell'aiuto di nessuno in Europa”, ha detto, aggiungendo che se il movimento MAGA avesse mai avuto bisogno di un interlocutore dall'altra parte dell'Atlantico, avrebbe guardato ad altri.

“Le Pen, Farage e Orbán sono con noi”, ha detto Bannon. La Meloni, ha sottolineato, verrebbe presa sul serio dagli irriducibili dell'“America First” di Trump solo quando tornasse pubblicamente al personaggio ultranazionalista e duro che aveva “quando i sondaggi di Fratelli d'Italia erano al 3%”.

Tuttavia, mentre il primo ministro italiano potrebbe essere a malapena sul radar di Trump, sembra essere adorata dal miliardario Musk, un fan delle sue politiche sull'immigrazione che ha applaudito la sua guerra alla magistratura e che di recente le ha consegnato il Global Citizen Award dell'Atlantic Council a New York. Poco dopo l'elezione, il politico italiano ha descritto il CEO di Tesla come un “valore aggiunto” nell'attuale panorama politico e un potenziale “interlocutore” con l'amministrazione Trump.

Nessuno crede seriamente che il legame della Meloni con Musk le permetterà di convincere Trump a continuare a sostenere l'Ucraina o a non imporre i promessi dazi generalizzati sui beni dell'UE. Il presidente eletto ha sempre dimostrato di seguire la propria agenda e la sua tendenza a rompere con i suoi consiglieri più stretti significa che nemmeno l'amministratore delegato di SpaceX ha la garanzia di essere ascoltato a lungo.

Ma la statura della Meloni in Europa beneficia della percezione di essere parte di un fenomeno politico vincente, un movimento globale di populisti ultranazionalisti. E il suo successo nel normalizzare la sua presenza all'apice della struttura di potere del blocco serve come tabella di marcia per figure come la leader dell'estrema destra francese Marine Le Pen.

Finora, la Meloni ha usato la sua influenza soprattutto in Italia. La domanda ora è se inizierà a flettere i muscoli a livello internazionale e se - con un nuovo vento che soffia attraverso l'Atlantico - continuerà a giocare pulito con istituzioni come l'UE e la NATO, o se, come suggerisce Bannon, tornerà alle sue radici di destra e sfiderà lo status quo.

