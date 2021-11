IL CERCHIO SI STRINGE INTORNO A SALVINI – IL “CAPITONE” ASSEDIATO CONVOCA I “CONGRESSI” CITTADINI: SONO IL PRIMO PASSAGGIO CHE PORTERÀ ALL’ASSEMBLEA, RINVIATA A GENNAIO 2022 PER VIA DEL SUPER GREEN PASS (EVIDENTEMENTE NON TUTTI I LEGHISTI SONO VACCINATI) – IL LEADER DEL CARROCCIO ANCORA NON SA SE PARTECIPERÀ AL RADUNO SOVRANISTA IN POLONIA DEL 4 DICEMBRE. LA MELONI NON ANDRÀ E FORSE È LA VOLTA BUONA PER PRENDERE LE DISTANZE DAGLI EURO-APPESTATI…