“GIORGIA MELONI SARÀ PIÙ RAGIONEVOLE DI BERLUSCONI” – IN EUROPA SI PARLA MOLTO DELLE PUTINATE DEL "BANANA". IL PREMIER LUSSEMBURGHESE XAVIER BETTEL, LIBERALE, TIRA UNA FRECCIATINA AL CAV - GLI AUDIO METTONO IN FORTE IMBARAZZO IL PPE. IL PREMIER LETTONE, KARI?S: “IL NOSTRO SUPPORTO ALL’UCRAINA RESTA FERREO”; IL TEDESCO SCHWAB SCARICA SILVIO: “L’INTERLOCUTORE DEL PPE IN ITALIA È TAJANI. MI PIACEREBBE POTER DIRE CHE QUELLE FRASI SIANO STATE DETTE DOPO AVER BEVUTO UNA BOTTIGLIA DI LAMBRUSCO…”

IL NUOVO AUDIO DI BERLUSCONI BY LAPRESSE: ZELENSKY? NON POSSO DIRE QUELLO CHE PENSO

PREMIER LETTONIA, 'BERLUSCONI? SUPPORTO PPE A KIEV È FERREO'

krisjanis karins

(ANSA) - L'audio di Berlusconi? "Posso dire che il supporto del Ppe all'Ucraina resta ferreo". Lo ha detto il primo ministro lettone Krisjanis Karins arrivando al summit del Ppe.

BETTEL, BERLUSCONI? MELONI SEMBRA PIÙ RAGIONEVOLE...

(ANSA) - "Da quello che sembra, sono convinto che la nuova premier italiana sarà più ragionevole di altri membri della maggioranza...". Lo ha detto il premier lussemburghese Xavier Bettel al suo arrivo al prevertice dei liberali di Renew Europa rispondendo ad una domanda circa le parole di Silvio Berlusooni sull'Ucraina e su Putin. "L'unità" europea nella risposta all'aggressione russa "è stata la nostra forza", ha evidenziato Bettel.

XAVIER BETTEL

LAMBRUSCO E PPE

Estratto dell'articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

[…] Se fino a quel momento i compagni del Ppe erano quasi pronti a chiudere un occhio, le nuove dichiarazioni li hanno costretti a sbarrarli gli occhi, chi incredulo, chi preoccupato, chi furioso. Andreas Schwab, europarlamentare della Cdu, fa parte degli increduli.

VLADIMIR PUTIN SILVIO BERLUSCONI - MEME BY CARLI

L’eurodeputato racconta al Foglio che l’atmosfera in Ue nei confronti dell’esecutivo che deve ancora nascere è di sfiducia, ma lui non è d’accordo: “Devono avere la possibilità di lavorare, per questo mi astengo dal giudicare. Ma con Berlusconi è un’altra questione”.

Schwab dice di aver apprezzato il commento di un collega che “sosteneva che il presidente di FI avesse mandato lambrusco perché non voleva inviare a Putin il miglior vino italiano. Ecco, vorrei poter dire che abbia fatto la scelta del lambrusco perché in qualche modo nutriva dei dubbi sull’opportunità del gesto”.

andreas schwab

E forse ci si sarebbe potuti anche fermare a questa battuta se non fossero arrivate le altre dichiarazioni. “Berlusconi non ha parlato per il Ppe in Italia, il partito a Roma ha un altro interlocutore: Antonio Tajani”, dice Schwab per rimarcare che tra i popolari c’è la convinzione che linea di Forza Italia sia diversa da quella di Berlusconi. “Il Ppe è dalla parte della libertà del popolo ucraino, come FI”. […] “Mi piacerebbe poter dire che quelle frasi siano state dette dopo aver bevuto una bottiglia di lambrusco. Ma non va bene, nessuno nel Ppe può condividere certe posizioni”, conclude Schwab.

ARTICOLI CORRELATI

il nuovo audio di berlusconi sulla guerra in ucraina 7 VLADIMIR PUTIN E SILVIO BERLUSCONI IN SARDEGNA NELL APRILE 2008 il nuovo audio di berlusconi sulla guerra in ucraina 2 il nuovo audio di berlusconi sulla guerra in ucraina 12 putin berlusconi il nuovo audio di berlusconi sulla guerra in ucraina 1