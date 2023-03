Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “La Stampa”

[…] La presidente del Consiglio più a destra dopo il fascismo è entrata dalla porta principale nel tempio del grande sindacato della sinistra. [Luciana] Castellina, 93 anni, comunista a vita, passa accanto a due delegati che bisticciano. Uno dice che Meloni è stata coraggiosa, l'altro che non c'è nessun coraggio di cui parlare.

Lei come la pensa?

«Penso che è stata brava».

Coraggiosa anche?

«È stata intelligente a venire. Ha mostrato intelligenza politica. Ha spiegato pacatamente come la pensa. Non siamo d'accordo praticamente su nulla, ma almeno non è una fascista rozza e selvaggia come quelli che la circondano. Non è poco avere un nemico civile».

Ha rivendicato di essere la prima presidente del Consiglio a partecipare a un congresso della Cgil dopo 27 anni.

«Mi ha colpito che lo abbia fatto. Landini è stato intelligente a volerla qui. E Meloni si è dimostrata una persona con una testa, non una stupida, e di stupidi in giro ce ne sono tanti, anche tra i suoi ministri. Di certo ha avuto il coraggio delle sue idee, che non sono le nostre».

[…] «[…] Lei è la rappresentante della destra più pura, […] che pensa si crei lavoro solo aiutando le imprese. Io invece resto convinta che il lavoro si crei contribuendo alla lotta per i diritti dei lavoratori. […]».

Dunque hanno sbagliato a contestarla, uscendo dalla sala al canto di Bella Ciao?

«Le contestazioni sono state di pochissime persone, proprio marginali. Gli stupidi esistono ovunque, a destra e a sinistra».

[…] E come vede la nuova segretaria del Pd, Elly Schlein?

«Qui si è comportata bene».

Schlein, Conte, Fratoianni: c'è affollamento a sinistra?

«La competizione a sinistra è un bene. Serve per puntare a una coalizione. Non a un partito, per carità. Ma a una coalizione che finalmente potrà essere competitiva».

Grazie alla leadership di Schlein?

«Io non credo alle leadership, mi spiace. Sono rimasta ad Antonio Gramsci: credo nell'intelligenza collettiva».

